Windows 365 Link : Microsoft dévoile son mini PC dans le cloud

Microsoft vient d'annoncer lors de sa conférence Ignite 2024 un nouveau mini PC aux dimensions similaires au Mac mini d'Apple. Baptisé Windows 365 Link, cet appareil compact à 349$ se distingue radicalement de son concurrent pommé par son approche 100% cloud, puisqu'il ne peut fonctionner que connecté à internet. Une stratégie audacieuse qui pose question.

Un mini PC minimaliste qui mise tout sur le cloud

Le Windows 365 Link se présente sous la forme d'un petit boîtier noir aux dimensions comparables au Mac mini. Mais la comparaison s'arrête là : alors que l'ordinateur d'Apple embarque la puissante puce M4, Microsoft a opté pour une configuration matérielle minimale avec un processeur Intel non spécifié, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage.



La raison ? Ce mini PC n'est en réalité qu'un terminal léger destiné à streamer Windows depuis le cloud via le service Windows 365. "Nous voulons que l'appareil lui-même soit le plus transparent possible", explique Pavan Davuluri, responsable Windows et Surface chez Microsoft. L'OS embarqué est ultra-verrouillé et ne permet de faire tourner que des applications signées Microsoft, à la manière des versions S de Windows.



Côté connectique, on retrouve un port USB-C, deux ports USB-A 3.2, DisplayPort, HDMI et Ethernet, ainsi que le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3. De quoi connecter deux écrans 4K et divers périphériques, même si les performances réelles dépendront de la qualité de la connexion internet.

Une stratégie qui interroge face au Mac mini

À 349$, auxquels il faut ajouter un abonnement Windows 365 (à partir de 28$ par mois), ce mini PC cloud interroge face à la proposition d'Apple. Pour seulement 250$ de plus, le Mac mini M4 offre un véritable ordinateur autonome et surpuissant, capable de fonctionner sans connexion internet. Cette dépendance totale à internet et le coût cumulé de l'appareil et de l'abonnement pourraient freiner l'adoption. D'autant que des solutions comme Shadow PC proposent déjà des PC virtuels accessibles depuis n'importe quel appareil.



Microsoft cible principalement les entreprises, mettant en avant la simplicité de gestion et la sécurité renforcée puisque rien n'est stocké localement. David Weston, vice-président de la sécurité chez Microsoft, compare l'approche à celle d'une Xbox : "C'est minimaliste et ultra-sécurisé." Au passage on se souvient du tollé provoqué par la Xbox One qui ne fonctionnait pas sans connexion internet.



Le Windows 365 Link sera disponible en avril 2025 dans certains marchés sélectionnés. Il sera intéressant de voir si cette vision du "tout cloud" séduira face à l'approche traditionnelle d'Apple qui continue de privilégier la puissance locale avec ses Mac mini, devenus des références sur le marché des ordinateurs compacts. Microsoft a certainement compris qu'il lui était presque impossible de concurrencer Apple sur le segment des mini PC, alors l'entreprise tente une nouvelle approche. Pas sûr que l'initiative soit couronnée de succès.