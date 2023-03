Comment Steve Jobs a sauvé l'app Audio Hijack sur Mac

Audio Hijack est probablement la meilleure Mac application pour sauvegarder, éditer et surtout enregistrer n’importe quel son. Mais plus de vingt ans après son lancement, ses créateurs viennent seulement d'apprendre qu'ils ont été sauvés par Steve Jobs. Une information que l’on se devait de vous partager.

L’histoire de Audio Hijack

Alors que le studio Rogue Amoeba s'est récemment opposé à Apple et en particulier à son Mac App Store "restrictif", cette semaine, à l'aube de sa 21e année d'existence, l'entreprise a appris que Steve Jobs l'avait soutenue et défendue, sans même qu'elle s'en rende compte il y a dix-huit ans.

Paul Kafasis, fondateur de Rogue Amoeba, a déclaré sur son blog qu'il est "plutôt terrifiant" d'apprendre que "sans une conversation à bâtons rompus dans laquelle nous n'étions pas impliqués, les choses auraient pu tourner très différemment pour notre entreprise".



Cette conversation a eu lieu entre le podcasteur Adam Curry, Steve Jobs et Eddy Cue d'Apple, au cours de l'année 2005. Telle qu'elle est relatée aujourd'hui dans une interview de Curry lui-même, elle concernait la manière dont les podcasteurs enregistraient l'audio.



Jobs a demandé à Curry comment il procédait aux enregistrements, et on lui a répondu qu'il utilisait ce qui s'appelait à l'époque Audio Hijack Pro. Mais à ce moment-là, la très procédurière Recording Industry Association of America (RIAA) tentait de mettre un terme à toute méthode possible de piratage de la musique. Un certain Napster a été fermé par cette association qui protège les droits d’auteur.

"La RIAA veut que nous désactivions Audio Hijack Pro", aurait dit Eddy Cue à Curry, "parce qu'avec ce logiciel, vous pourriez enregistrer n'importe quel son de votre Mac, n'importe quelle chanson, n'importe quoi".



Jobs a alors demandé si Curry et les autres podcasteurs avaient besoin d'Audio Hijack. La réponse a été un oui catégorique, "alors Steve Jobs a dit [à la RIAA] d'aller se faire voir", a déclaré Curry.



Rogue Amoeba n'a jamais eu de nouvelles de l’association en question et, jusqu'à présent, ignorait tout de cette conversation. M. Kafasis affirme que l'annonce de cette nouvelle, même près de vingt ans plus tard, lui a donné des frissons, ce qu’on peut comprendre.

L'entreprise Rogue Amoeba continue de produire son fameux Audio Hijack, ainsi qu'une série d'autres applications audio, dont l’excellent Airfoil, mais aussi Loopback et Farrago.

C’est quoi Audio Hijack

Si vous n’avez jamais utilisé Audio Hijack sur Mac, elle permet de capteur le son de n'importe quelle application, y compris les appels VoIP de FaceTime, Slack, Teams ou Skype, les flux Web de Safari comme ceux de Spotify, YouTube, Deezer et autre Netflix par exemple. Vous pouvez même capturer le son d’une app et le rédiger vers une autre.



Mais ce n’est pas tout, l’app de Rogue Amoeba peut également capter le son des périphériques matériels tels que les microphones et les mélangeurs branchés au Mac. Vous pouvez même enregistrer tout l'audio entendu sur votre Mac en même temps ! Tout cela avec la possibilité d’ajouter des effets en temps réel et d’intégrer tout ces services avec les raccourcis d’Apple.



Une licence normale pour le logiciel coûte 64 $, mais une version gratuite permet de se faire une idée du logiciel.



Voici pour terminer une vidéo de présentation de Audio Hijack 4 qui détaille les nouveautés sorties l’an dernier :