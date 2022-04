L'éditeur photo Darkroom 6.0 ajoute enfin les calques sur iOS et macOS

Le puissant éditeur de photos et de vidéos Darkroom vient de publier une nouvelle mise à jour très attendue. Numérotée 6.0, l'appli apporte quatre types de masques afin que les utilisateurs puissent tirer parti des différentes couches lors de l'édition d'une image. Une évolution réclamée de longue date par les utilisateurs. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Darkroom passe à la vitesse supérieure avec les calques

Avec Darkroom, la retouche photo avance vers un avenir centré sur le mobile et le numérique. Une retouche photo simplifiée destinée aux photographes sur iPhone et renforcée par de puissants algorithmes basés sur l'IA pour vous permettre de vous exprimer plus efficacement.

Comme annoncé sur son blog, Darkroom propose désormais quatre types de masques différents à ses utilisateurs : Les masques de profondeur générés par l'IA, les masques intelligents pour les photos Portrait et ProRAW, les masques de dégradé et les masques de gamme. Ainsi, vous pouvez utiliser ce nouvel outil pour sélectionner une région de votre photo et la modifier séparément.

Les masques de dégradé génèrent une carte 3D de la scène de votre photo, ce qui vous permet de modifier le sujet principal, le premier plan, l'arrière-plan et toute plage intermédiaire de manière indépendante;

Les masques intelligents isolent intelligemment le ciel, les cheveux, les lunettes, la peau ou les dents lors de l'édition de photos Portrait et ProRAW;

Les masques de dégradé et de plage sont les types de masques standard, mais ils peuvent être combinés pour créer des sélections parfaites au pixel près qui isolent un objet ou une région de votre photo;

Les masques ne sont pas seulement utilisés pour les photos, mais aussi pour les vidéos. Darkroom affirme que les vidéos le supportent avec une lecture 4K en temps réel. C'est un plus par rapport à Pixelmator Pro ou Photoshop qui se limitent aux clichés.

Les autres nouveautés de Darkroom 6

La version 6.0 de Darkroom propose également des options de copier-coller qui permettent aux utilisateurs de sélectionner exactement les modifications qu'ils souhaitent coller sur d'autres photos. Il est également possible d'appliquer n'importe quelle combinaison de rapport d'aspect, de cadres et de masques à un groupe d'images, de quoi faciliter le travail des professionnels qui font du volume.



La dernière mise à jour de Darkroom a apporté la prise en charge des raccourcis sur Mac tout en ajoutant RAW Smart Album sur macOS 12 Monterey et iOS 15.



L'app est gratuite pour les fonctions basiques, mais pour profiter de tous les outils, elle nécessite un abonnement. D'ailleurs, Darkroom vient d'augmenter ses prix. Les nouveaux tarifs sont 5,49 € par mois, 32,99 € par an, ou 74,99 € pour un achat à vie.



Les développeurs notent également qu'à partir de maintenant, les nouvelles fonctionnalités de Darkroom+ ne seront pas disponibles pour leurs anciens clients. Dommage.

