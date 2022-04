Pixelmator Pro 2.4 exploite la puce M1 Ultra et améliore les calques

⏰ Il y a 46 min

Alban Martin

Réagir



La version 2.4 "Odesa" de Pixelmator Pro a été mis en ligne sur le Mac App Store aujourd'hui, et la dernière mise à jour majeure de l'application populaire de retouche d'images apporte de nouveaux types de calques, de nouvelles formes vectorielles, une meilleure prise en charge de la puce M1 Ultra d'Apple, et d'autres ajouts notables.

Quelles nouveautés pour Pixelmator Pro 2.4 ?

Les nouveaux calques d'ajustement des couleurs et d'effets permettent aux utilisateurs d'ajuster les couleurs de manière non destructive et d'appliquer des effets à des compositions entières en couches. Avec un seul calque de réglage des couleurs, les utilisateurs peuvent désormais modifier l'aspect d'une composition, quel que soit le nombre de couches de l'image. Une fonction qu'on retrouvait jusqu'ici sur Photoshop, le principal concurrent.



Les nouveaux types de calque fonctionnent comme les autres calques et peuvent être masqués, cachés, réorganisés, etc. Il est également possible d'appliquer des modifications sélectives en utilisant des ajustements de couleurs et des couches d'effets avec des masques pour cibler une partie de l'image.



Pour s'adapter aux nouveaux types de calques, la barre latérale des calques a été redessinée et dotée d'un nouveau look. Les différents types de calques, tels que les images, les formes, le texte, les calques RAW, les groupes et les autres calques, sont désormais plus facilement reconnaissables. En outre, les calques comportent désormais des sous-titres informatifs qui présentent d'un coup d'œil les informations les plus pertinentes pour fluidifier le travail.

Les formes vectorielles en force

Par ailleurs, Pixelmator Pro 2.4 ajoute plus de 200 nouvelles formes vectorielles conçues par des artistes dans des catégories telles que la science, les activités et les symboles. Les formes vectorielles sont indépendantes de la résolution, de sorte qu'elles peuvent être utilisées librement dans n'importe quel design ou illustration, et leurs points vectoriels s'alignent sur les limites des pixels, éliminant ainsi tout flou indésirable quand on les redimensionne.

La puce M1 Ultra du Mac Studio

Cette mise à jour inclut également la prise en charge du processeur M1 Ultra d'Apple et des optimisations du modèle d'apprentissage automatique, rendant la suppression automatique de l'arrière-plan, la super résolution et l'amélioration des photos jusqu'à 1,7 fois plus rapides sur M1 Ultra par rapport à M1 Max, selon les développeurs. Le logiciel était déjà d'une célérité incroyable.



Parmi les autres nouveautés, citons un mode "Scrubby Zoom" qui facilite l'agrandissement avec une souris ou une tablette, la possibilité de dissocier les masques de calque (enfin !), ainsi qu'un large éventail de petites améliorations. Pixelmator Pro 2.4 Odesa est disponible sur le Mac App Store sous forme de mise à jour gratuite pour les utilisateurs existants et de 39,99 € pour tous les autres. Rappelons que la version 2.3 précédente apportait une fonction géniale capable de supprimer le fond autour d'un sujet (objet, personne, etc) en un clic. C'est notre appli de retouche préférée grâce à un rapport qualité / prix imbattable.

Télécharger Pixelmator Pro à 39,99 €