Microsoft Edge 104 améliore son mode de sécurité renforcée

Le navigateur web Microsoft Edge, qui est disponible non seulement pour Windows mais aussi pour macOS et Linux, a été mis à jour cette semaine avec quelques nouvelles fonctionnalités. Avec la dernière version 104, les utilisateurs de Microsoft Edge peuvent désormais activer un nouveau mode de sécurité renforcée qui rend la navigation web plus sûre sur les sites web inconnus. Un moyen de faire son retard sur Safari d'Apple et Firefox de Mozilla.

Microsoft Edge est plus souple

Après avoir proposé une couche de protection pour ses utilisateurs avec la version 98 plus tôt cette année, dont la possibilité de désactiver la compilation JIT (Just-In-Time) afin d'empêcher les sites Web et les applications Web de compiler du code à la volée, Microsoft Edge va plus loin.



En désactivant la JIT, la grande majorité des sites Web ne fonctionneront plus comme prévu. C'est pourquoi Microsoft Edge 104 ajoute un nouveau niveau "Basic" au mode de sécurité renforcée. Comme l'explique Microsoft, avec le niveau Basic du mode de sécurité renforcée activé, les mesures de sécurité n'entrent en jeu que lorsque l'utilisateur visite un site inconnu.



Par conséquent, les utilisateurs pourront toujours naviguer sur la plupart des sites Web (du moins les plus populaires) sans aucun problème. Microsoft Edge ne désactivera le JIT et d'autres fonctions que pour les sites Web qui ne sont pas fréquemment visités par l'utilisateur.



Le mode de sécurité renforcée est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer en allant dans les paramètres de confidentialité, de recherche et de services de Microsoft Edge. Si vous préférez, vous pouvez taper "edge://settings/privacy" dans la barre d'adresse. Les utilisateurs peuvent choisir entre les niveaux Basique, Équilibré et Restreint (les deux derniers auront un impact sur un plus grand nombre de sites web).

Apple travaille sur une fonctionnalité similaire

Apple travaille également sur une fonction similaire visant à améliorer la sécurité lors de la navigation sur le web en désactivant le JIT et d'autres fonctions web. Cependant, du moins pour l'instant, ces options ne peuvent pas être activées séparément par les utilisateurs puisqu'elles font partie du nouveau Mode Isolement apparu avec iOS 16 et macOS 13, qui aide les utilisateurs à se protéger contre les cyberattaques ciblées en désactivant plusieurs fonctionnalités de l'appareil.



En tout cas, vous pouvez télécharger la dernière version de Microsoft Edge pour votre ordinateur sur le site Web de Microsoft.