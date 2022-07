iOS 16 : Apple annonce un écran de verrouillage qui atteindra l'excellence en sécurité

Vous pensiez tout connaître de la future mise à jour iOS 16 qui débarquera sur l'iPhone à la rentrée ? Il semblerait que ça ne soit pas le cas. Apple vient de dévoiler il y a moins d'une heure son intention de renforcer la sécurité autour de l'écran de verrouillage qui sera présent sur iOS 16. Découvrez en détail la récente déclaration d'Apple via un communiqué de presse !

Une sécurité optimale

La majorité des utilisateurs d'iPhone ne vivront jamais de cyberattaques dans leur vie. Comme l'explique Apple, les hackers visent principalement les personnes qui ont de grandes responsabilités dans leurs carrières professionnelles ou ayant accès à des informations parfois sensibles, on pense par exemple aux membres du gouvernement, les juges, les journalistes...

Toutefois, Apple estime que tout le monde a le droit à une sécurité maximale, qu'on soit un "VIP" ou un simple citoyen qui souhaite protéger ses données personnelles.



Pour améliorer la sécurité de votre iPhone, Apple annonce lancer un nouveau mode de verrouillage. La firme de Cupertino précise que celui-ci sera disponible exclusivement dans les mises à jour iOS 16, iPadOS 16 ainsi que macOS Ventura qui seront publiées au cours du mois de septembre 2022.

Image by MacRumors

En allant dans l'application « Réglages » sur un iPhone ou un iPad ou l'application « préférences système » sur un Mac, les utilisateurs peuvent accéder au mode verrouillage.

Apple affirme que le mode verrouillage offre une protection jamais vue sur un smartphone pour particulier, il peut aller jusqu'à restreindre et suspendre certains services, des programmes ainsi que des sites Web.

Voici un aperçu de ce qu'Apple a apporté dans le développement de cette nouveauté :

Certaines technologies Web complexes et fonctionnalités de navigation, y compris la compilation JavaScript juste à temps (JIT), sont désactivées à moins que l'utilisateur n'exclue un site de confiance du mode de verrouillage. Cette protection s'applique à Safari et à tous les autres navigateurs Web utilisant WebKit sur iPhone, iPad et Mac.

Les appels FaceTime entrants de personnes que vous n'avez jamais appelées sont bloqués. Les invitations entrantes pour d'autres services Apple de personnes que vous n'avez pas déjà invitées sont également bloquées.

Dans l'application Messages, la plupart des types de pièces jointes autres que les images sont bloqués, et certaines fonctionnalités telles que les aperçus de liens ne sont pas disponibles.

Lorsqu'un périphérique est verrouillé, les connexions filaires avec d'autres périphériques/accessoires sont bloquées.

Les profils de configuration ne peuvent pas être installés et l'appareil ne peut pas s'inscrire à la gestion des appareils mobiles (MDM), tandis que le mode de verrouillage est activé.

Les albums partagés seront supprimés de l'application Photos et les nouvelles invitations d'albums partagés seront bloquées.

Dans le communiqué, Ivan Krstić, responsable de l'ingénierie de la sécurité chez Apple a déclaré :

Le mode de verrouillage est une capacité révolutionnaire qui reflète notre engagement indéfectible à protéger les utilisateurs contre les attaques les plus rares et les plus sophistiquées. Alors que la grande majorité des utilisateurs ne seront jamais victimes de cyberattaques très ciblées, nous travaillerons sans relâche pour protéger le petit nombre d'utilisateurs qui le sont.

Apple a par ailleurs révélé qu'elle ferait don de 10 millions de dollars au fonds Dignity and Justice de la Fondation Ford afin de financer des groupes qui enquêtent sur les cyberattaques hautement ciblées, les dénoncent et les préviennent.

Dernière information capitale de la communication d'Apple, l'ensemble des dommages et intérêts obtenus dans le cadre du procès contre NSO Group (créateur du logiciel malveillant Pegasus) seront aussi versés à Dignity and Justice.



Source