Apple publie une vidéo de présentation du contrôle de sécurité d'iOS 16

Parmi les nouvelles fonctionnalités d'iOS 16 qui n'ont pas fait beaucoup de bruit, on retrouve le "Contrôle de sécurité". Un ajout majeur sur l'iPhone qui permet de cesser immédiatement le partage d'informations avec certaines applications et de couper les ponts avec des proches en supprimant tout ce qu'ils pourraient récupérer sur vous (localisation, calendrier partagé...).

Le contrôle de sécurité, la grande nouveauté d'iOS 16

La mise à jour iOS 16 a sans aucun doute été une nouvelle version majeure du logiciel sur l'iPhone, Apple a apporté une tonne de nouveautés comme les Live Activities ou encore l'annulation/modification des iMessage.

Ce qu'a aussi révolutionné iOS 16, c'est la manière dont on partage nos informations avec des proches ou des applications téléchargées sur l'iPhone.



Avec le contrôle de sécurité disponible pour tous sur iOS 16, vous pouvez sélectionner les renseignements que vous désirez partager et ceux que vous ne voulez plus. Officiellement, Apple présente le contrôle de sécurité comme étant une prouesse capable d'aider des personnes subissant des violences domestiques et intimes perpétrées par leur partenaire.

Imaginons un homme brutal et menaçant envers sa femme, celle-ci prend la fuite du domicile et souhaite ne pas être retrouvé. Il lui suffit d'ouvrir le contrôle de sécurité, de sélectionner le contact de son compagnon, puis de supprimer les permissions de confidentialité dans les applications d'Apple et les apps tierces. Résultat, le petit ami agressif n'aura plus accès aux photos partagées, aux notes partagées ou encore au calendrier partagé.

Ajoutons à cela une désactivation instantanée des iMessage et appel FaceTime sur les iPad et Mac du domicile qui pourraient profiter d'une continuité avec l'iPhone de madame.



Au-delà de cela, le contrôle de sécurité permet aussi de reprendre le contrôle de votre confidentialité sur les applications tierces, désactiver les autorisations précédemment attribuées, modifier le code de déverrouillage de votre iPhone, le mot de passe de votre Apple ID, gérez les contacts d'urgence en cas de problème, mettre à jour vos données Face ID ou Touch ID, vérifiez l'historique des appareils qui se sont connectés à votre compte...

Vous l'aurez compris, le contrôle de sécurité n'est pas une fonctionnalité à prendre à la légère, il peut s'avérer utile dans énormément de situations.

Pour y accéder, c'est simple. Il vous suffit de suivre ce chemin :

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone Accédez à Confidentialité et sécurité Accédez à Contrôle de sécurité

Vous pouvez aussi obtenir un accès immédiat via la barre de recherche qui se trouve tout en haut des réglages. Il vous suffit de marquer "Contrôle de sécurité" pour arriver directement au bon endroit !