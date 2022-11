Apple publie une mise à jour de sécurité rapide pour la bêta d'iOS 16.2

Une fois la mise à jour installée, le système signalera une version mise à jour d'iOS 16.2 (a), et si vous cliquez sur la version dans la section "Informations" des paramètres, vous obtiendrez des informations sur la version d'iOS installée et la mise à jour Rapid Security Response, avec la possibilité de supprimer la mise à jour de sécurité si vous le souhaitez. C'est la première fois qu’Apple se sert de ce mécanisme sur une bêta.

La mise à jour appelée Rapid Security Response pour iOS 16.2 arrive via le mécanisme standard de mise à jour du logiciel dans l'application Réglages, mais il s'agit d'une mise à jour relativement légère, qui ne nécessite que quelques minutes pour télécharger, préparer la mise à jour, redémarrer et installer.

L'une des nouvelles fonctionnalités d'iOS 16 est la réponse rapide en matière de sécurité, qui permet à Apple de diffuser des correctifs de sécurité importants aux utilisateurs sans nécessiter une mise à jour complète d'iOS. Pour les utilisateurs de la version bêta d'iOS 16.2, Apple a publié aujourd'hui l'une de ces mises à jour pour apporter des corrections de bogues non spécifiées affectant le firmware.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.