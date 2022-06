iOS 16 proposera les correctifs de sécurité sans mises à jour à installer

Apple figure, parmi plusieurs géants américains de la technologie, dans la liste des participants à une réunion à la Maison Blanche qui a eu lieu hier pour discuter de la cybersécurité et des...

Il y a un peu plus d'une heure, Apple a publié la nouvelle mise à jour iOS 15.3 et iPadOS 15.3 à tous les utilisateurs éligibles. Si cette dernière version logicielle n'apporte pas de...

Si lorsqu'une mise à jour débarque du côté d'Apple, nous sommes tous concentrés sur les nouveautés, c'est en réalité la partie sécurité qui est la plus importante afin de garder nos...

Oui, Apple s'occupe encore des anciens modèles et a publié iOS 12.5.5 pour les iPhone et iPad qui n'ont pas pu passer à iOS 13 / 14 / 15. La société explique que la mise à jour comprend...

Nouvelle mise à jour iOS et iPadOS publiée à l'instant par Apple : cette version 15.3.1 n'apporte rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'elle améliore la sécurité de vos appareils et corrige...

Quand vous serez sur iOS 16, avec cette fonctionnalité activée, vous donnerez le contrôle à Apple pour installer les derniers correctifs sur votre iPhone. Ce sera l'assurance d'avoir une protection mise à jour en temps réel et d'être protégés contre de possibles personnes malintentionnées qui pourraient exploiter une faille de sécurité pourtant corrigée par Apple. La firme de Cupertino pense aussi à ceux qui ne veulent pas des derniers correctifs de sécurité pour diverses raisons : manque de confiance envers Apple, des ambitions de jailbreak... Le géant californien vous proposera de désactiver l'installation automatique des derniers correctifs visant à boucher les failles.

La mise à jour vers la dernière version d'iOS peut inclure des mises à jour automatiques de la configuration et du système de sécurité des fichiers de données, certaines mises à jour ne peuvent prendre effet qu'une fois que vous redémarrez votre iPhone.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, Apple a ajouté une fonction à activer : "Installer le système et les fichiers de données" avec la description suivante :

Image by MacRumors

Apple ne l'a pas mentionné lors de l'Apple Event ce soir, mais une modification de taille va être mise en place dans iOS 16 en ce qui concerne la sécurité de votre iPhone. Auparavant, l'installation de nouveaux correctifs de sécurité se faisait toujours dans le cadre d'une mise à jour logicielle (des versions du type iOS 15.0.1 ou iOS 15.1.1), cela obligeait à l'iPhone de redémarrer avec une installation manuelle ou automatique. Avec iOS 16, Apple ne publiera plus de mises à jour quand des correctifs de sécurité sont la seule raison, l'entreprise les installera directement sur votre iPhone sans action de votre part . Ce qui rendra l'expérience utilisateur meilleure, puisque l'iPhone est indisponible pendant de longues minutes quand une nouvelle version logicielle s'installe.

Depuis toujours, Apple impose à ses utilisateurs de lancer le téléchargement et l'installation d'une nouvelle mise à jour quand de nouveaux correctifs de sécurité sont disponibles. Pour la première fois, Apple va modifier cette pratique avec iOS 16, l'entreprise va installer elle-même à distance sur votre iPhone les correctifs de sécurité !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.