iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1 et macOS 13.5.2 sont disponibles avec plusieurs correctifs de sécurité

Alors qu'on s'apprête à commencer un nouveau cycle avec iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma qui seront disponibles dans quelques semaines pour tous les clients, Apple publie ce soir de nouvelles mises à jour. Dès maintenant, vous pouvez télécharger iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, watchOS 9.6.2 et macOS 13.5.2, des mises à jour qui ne vous apporteront aucune nouveauté, mais une sécurité optimale et une meilleure stabilité.

À vos téléchargements !

Si vous possédez un iPhone, un iPad, une Apple Watch ou un Mac compatible avec les mises à jour publiés en septembre 2022, vous pouvez dès à présent mettre à jour votre appareil.

Apple vient de distribuer dans le monde entier les mises à jour suivantes :

iOS 16.6.1

iPadOS 16.6.1

watchOS 9.6.2

macOS 13.5.2

Sur chacune des mises à jour, Apple parle dans la note d'une nouvelle version importante pour votre sécurité. Ces quatre mises à jour semblent boucher des failles de sécurité qui peuvent être exploitées par les hackers. Sans surprise, il est important d'installer ces mises à jour pour s'assurer que votre appareil est bien protégé contre les dernières attaques, ce qui évitera le vol de vos données personnelles ou l'espionnage à distance par des personnes malintentionnées.

Comment mettre à jour mon iPhone et iPad ?

C'est très simple, voici le chemin à parcourir :

Ouvrez l'application "Réglages" sur votre iPhone Allez dans "Général" Appuyez sur "Mise à jour logicielle" Acceptez les conditions générales et lancez le téléchargement

Comment mettre à jour mon Apple Watch ?

Rendez-vous dans l'app "Watch" sur iPhone

Puis "Ma montre"

Appuyez sur "Général"

Choisissez "Mise à jour du logiciel"

Acceptez les conditions générales puis lancez le téléchargement

Comment mettre à jour mon Mac ?

Direction la pomme en haut à gauche de votre écran

Allez après dans "Réglages Système"

Cliquez sur Général

Accédez à "Mise à jour de logiciels"

Acceptez les conditions générales puis lancez le téléchargement

Comme d'habitude, si nous repérons une instabilité sur l'une de ces quatre mises à jour ou un réel impact sur l'autonomie, nous vous tiendrons informé dans l'un de nos futurs articles.