Apple publie la 2e bêta d'iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, watchOS 9.3 et macOS 13.2

Dans un premier temps, il est nécessaire de télécharger les profils des mises à jour cités ci-dessus depuis l'Apple Developer Center (si vous ne l'avez pas fait pour la bêta 1). Comme d'habitude, la mise à jour via OTA sera après possible sur les différents appareils. Pour les testeurs publics, la disponibilité des nouvelles mises à jour aura probablement lié dans les jours à venir, Apple souhaite d'abord s'assurer qu'il n'y a aucun bug majeur qui pourrait gêner l'utilisation de votre iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ou Mac.

Après une longue période de trêve liée aux fêtes de fin d'année, Apple reprend le travail et propose depuis quelques minutes de nouvelles bêtas pour les développeurs. Si vous êtes un développeur Apple, vous pouvez dès maintenant installer ces nouvelles bêtas pour iOS 16.3, iPadOS 16.3, watchos 9.3 et autre MacOS 13.2, les testeurs publics devront attendre un peu !

