iOS 16.3 prend en charge les clés de sécurité physiques Apple ID

La première bêta d'iOS 16.3 qui a été fournie aux développeurs il y a quelques minutes introduit la prise en charge des clés de sécurité physiques qui peuvent être utilisées comme protection supplémentaire pour un identifiant Apple, le fameux Apple ID.

Une sécurité renforcée avec iOS 16.3

Apple a annoncé cette nouvelle fonctionnalité la semaine dernière, et a déclaré qu'elle serait introduite en 2023, soit la version finale à venir d'iOS 16.3. Les Security Keys pour Apple ID offriront aux utilisateurs la possibilité d'ajouter une clé de sécurité tierce à leur compte, qui sera nécessaire pour l'authentification lors de la connexion à un nouvel appareil ou lors de tout autre accès à un Apple ID.

La clé de sécurité est conçue pour remplacer les codes de vérification qui sont envoyés aux appareils Apple lors de la connexion à un autre appareil, ce qui est la méthode d'authentification standard utilisée par Apple. Apple affirme que les clés de sécurité physiques offrent une solide protection contre le phishing et l'accès non autorisé aux comptes. C'est une solution différente de Passkeys qui tend à supprimer les mots de passe.

Comment configurer une clés de sécurité Apple

Les clés de sécurité peuvent être configurées sur les iPhone et iPad utilisant la version bêta en allant dans Réglages > Apple ID > Clés de sécurité et en suivant les instructions. L'iPhone prend en charge les clés de sécurité certifiées FIDO, une alliance rejointe par Apple et Google notamment.