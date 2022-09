Apple permet de supprimer les mises à jour de sécurité dans iOS 16

Dans iOS 16, Apple a ajouté une nouvelle fonction en matière de sécurité qui est censée permettre à l'entreprise de déployer plus rapidement et plus facilement des améliorations pour protéger les utilisateurs d'iPhone sans réaliser une mise à jour complète d'iOS. Par défaut, les "réponses rapides de sécurité" sont installées automatiquement, mais Apple a mis en place un moyen de les supprimer.

Petite nouveauté dans iOS 16

Dans un document d'assistance mis à jour cette nuit, Apple indique que vous pouvez supprimer une Rapid Security Response de votre appareil en allant dans Réglages > Général > Informations, en appuyant sur la version d'iOS, puis en appuyant sur Supprimer la mise à jour de sécurité.

Apple indique que vous pouvez ensuite réinstaller le patch à une date ultérieure, ou attendre qu'il soit installé de manière permanente dans le cadre d'une mise à jour logicielle standard. La raison pour laquelle une réponse de sécurité rapide devrait être supprimée n'est pas claire, mais c'est une bonne chose que les utilisateurs aient cette option avec la sortie d'iOS 16.



Il existe également un bouton permettant de désactiver l'installation automatique des réponses de sécurité rapide, ce qui permet de les télécharger manuellement. Pour cela, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Màj automatiques.