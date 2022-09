Vous pouvez télécharger la version finale d'iOS 16 !

Comme prévu lors du keynote des iPhone 14, Apple a lancé les toutes nouvelles mises à jour logicielles pour l'iPhone et l'iPad. Baptisées iOS 16, elle apporte son lot de nouveautés, améliorations et corrections, tant au niveau du système d'exploitation lui-même que des applications natives de la société. Ce n'est pas une révolution, mais une belle évolution avec, comme toujours, ce souci du détail qui caractérise Apple.

Les grandes nouveautés d'iOS 16

Présenté en grande pompe lors de la WWDC22, iOS 16 affiche un grand nombre de changements. Mais s'il ne fallait en retenir que deux, ce serait probablement l'écran de verrouillage personnalisé sur l'iPhone ainsi que la modification/annulation de l'envoi des iMessage. Le premier permet d'exploiter le fameux "lockscreen" avec des widgets et des fonds d'écran plus intelligents (notamment la gestion de la profondeur). Quant au second, il autorise enfin les utilisateurs à éditer et annuler des messages déjà envoyés via la messagerie instantanée iMessage.

Les 10 autres nouveautés à ne pas manquer

Outre la modification/suppression des iMessages et l'écran de verrouillage, iOS contient plus de 240 nouveautés que vous allez retrouver après avoir téléchargé gratuitement la mise à jour. Les 10 plus marquantes sont certainement les suivantes :

Compatibilité d’iOS 16

La nouvelle version majeure d'iOS 16 et d'iPadOS 16 est donc disponible, mais pour quels appareils ? Voici la liste complète des iPhone éligibles à iOS 16, et ceux qui ont été mis de côté.

Les appareils non supportés

Les modèles incompatibles cette année sont nombreux avec l'iPhone SE 2016, l'iPhone 6S et l'iPhone 7. Pour rappel, Apple ne fait pas cela pour vous inciter à renouveler votre iPhone (bon peut-être un peu), mais le géant californien a surtout pris cette décision pour l'expérience utilisateur. Avant de lister les iPhone qui seront éligibles, Apple teste la nouvelle mise à jour majeure sur l'ensemble des iPhone qui avaient accès à iOS 15. Si la dernière version d’iOS génère trop de lenteurs, de crash ou de freeze, l'appareil sort immédiatement de la liste des iPhone éligibles.

Les appareils supportés

Voici la liste complète des iPhone éligibles à iOS 16 :

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Max

iPhone 14

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2nd génération)

iPhone SE (3e génération)

Comment installer iOS 16 ?

Il ne vous reste plus qu'à télécharger iOS 16. Pour ce faire, c'est très simple :

Assurez-vous d'avoir sauvegardé vos données (via iCloud ou un Mac / PC) Assurez-vous d'avoir quelques gigas d'espace disque libre (au moins 6 Go) Connectez votre appareil à un chargeur et un à réseau WiFi Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer le téléchargement. Tout est gratuit, il suffit de patienter quelques dizaines de minutes pour que tout s'installe.

Voilà, vous savez tout sur la toute nouvelle version majeure, iOS 16. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.