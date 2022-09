Vous pouvez télécharger la version finale de watchOS 9 !

Comme prévu lors du keynote des iPhone 14, Apple a lancé la nouvelle version de watchOS, aux côtés d'iOS 16. Baptisée watchOS 9, elle apporte son lot de nouveautés, améliorations et corrections, tant au niveau du système d'exploitation lui-même que des applications natives de la société. Ce n'est pas une révolution, mais une belle évolution avec, comme toujours, ce souci du détail qui caractérise Apple.. Elle est disponible à partir de l'Apple Watch 4.

Les principales nouveautés de watchOS 9

Encore une fois, Apple n'a pas tout cassé et a simplement voulu améliorer son système avec une quantité importante de nouvelles fonctionnalités pour fluidifier l'expérience utilisateur. Si les performances sont au rendez-vous, en revanche les nouveautés se comptent sur les doigts de la main.

En effet, watchOS 9 n'apporte que quelques changements notables comme 4 nouveaux cadrans (Lunar, Playtime, Metropolitan et Astronomy.), un historique de l'afib pour une meilleure supervision cardiaque, le suivi des étapes du sommeil, un Siri plus discret visuellement, de nouveaux exercices gérés, la course à pied qui prend de nouvelles mesures comme les mouvements du torse, des bras, la longueur de foulée, le relief du parcours ou encore les appels VOIP pour les apps tierces.

Compatibilité de watchOS 9

La nouvelle version majeure de watchOS 9 est compatible avec :

L'Apple Watch 4

L'Apple Watch 5

L'Apple Watch 6

L'Apple Watch 7

L'Apple Watch 8

L'Apple Watch SE

L'Apple Watch 3 est donc oubliée par watchOS 9.

Comment installer watchOS 9

Après deux mois de tests auprès des développeurs, Apple lance donc le téléchargement de watchOS 9 auprès de tous ses clients. Gratuite, la nouvelle version s'installe facilement sur une montre en suivant ces quelques étapes :

Faire une sauvegarde de sa Watch

Brancher la montre sur un chargeur

S'assurer qu'elle a au moins 50 % de batterie

S'assurer qu'elle est bien connectée à l'iPhone (WiFi et Bluetooth activés)

Lancer la mise à jour dans l'application Apple Watch depuis l'iPhone appairé : Général > Mise à jour logicielle

Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à watchOS 9. Sachez que si vous avez une Apple Watch 8, vous l'aurez directement, sans rien faire.