watchOS 9 s'ouvre aux appels VOIP tiers avec CallKit

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Apple a annoncé cette semaine que watchOS 9 permettra aux utilisateurs de passer des appels VoIP directement depuis une Apple Watch via des apps tierces comme WhatsApp, Webex, Messenger, Viber et autre. Une vraie nouveauté qui était jusqu'ici réservée à FaceTime d'Apple.

De nouvelles possibilités sur watchOS9

Lors de sa keynote en ouverture de la WWDC 2022, Apple a déclaré que les utilisateurs pourront commencer, terminer ou mettre en pause les appels VoIP depuis l'Apple Watch dans les apps prises en charge, comme Webex. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de l'Apple Watch de répondre aux appels directement depuis leur poignet, et elle est rendue possible par Apple qui étend son framework CallKit pour les développeurs à watchOS 9. Jusqu'ici, CallKit était réservé à iOS, iPadOS et MacOS.

Maintenant que les outils sont disponibles, il reste à voir si certaines des applications les plus populaires avec des appels VoIP comme WhatsApp se lancent sur l'Apple Watch dans les mois à venir.



Il est déjà possible de passer des appels en Wi-Fi sur l'Apple Watch via FaceTime Audio dans l'application Téléphone, et la prise en charge élargie des appels VoIP dans watchOS 9 donnera aux utilisateurs de l'Apple Watch davantage d'options à l'avenir. watchOS 9 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et sera mis à la disposition de tous les utilisateurs à l'automne - probablement en septembre avec la version finale qui couronnera trois mois de versions bêtas.