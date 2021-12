WatchOS 8.3 ouvre AssistiveTouch aux anciennes Apple Watch

Il y a 2 heures

Apple Watch

Alban Martin

Réagir



La version candidate de watchOS 8.3 a étendu AssistiveTouch, qui permet aux utilisateurs de contrôler leur Apple Watch en utilisant uniquement des gestes de la main, aux anciens modèles d'Apple Watch, alors que la fonctionnalité était auparavant exclusive aux seules Apple Watches plus récentes.

Une fonction pour contrôler l’Apple Watch sans toucher l’écran

Apple a présenté cette fonctionnalité en mai dernier, dans le cadre de son engagement continu à rendre ses produits accessibles au plus grand nombre. AssistiveTouch utilise une combinaison de données provenant des capteurs embarqués de l'Apple Watch pour remarquer les changements subtils dans les mouvements musculaires et l'activité des tendons. En utilisant des gestes tels qu'un poing fermé, une rotation du poignet ou un pincement des doigts entre eux, les utilisateurs peuvent contrôler leur Apple Watch sans toucher l'écran. Regardez la vidéo d’assistance publiée par Apple au printemps dernier :

AssistiveTouch pour watchOS permet aux personnes présentant des différences au niveau des membres supérieurs du corps d'utiliser l'Apple Watch sans jamais avoir à toucher l'écran ou les commandes. Grâce à des capteurs de mouvement intégrés et à l'apprentissage sur l'appareil, l'Apple Watch détecte les différences subtiles dans les mouvements musculaires et l'activité des tendons, ce qui vous permet de contrôler l'écran par des gestes de la main comme un pincement ou une crispation. Cette fonctionnalité fonctionne également avec VoiceOver pour vous permettre de naviguer sur l'Apple Watch d'une seule main tout en utilisant une canne ou en conduisant un animal d'assistance. Répondez aux appels entrants, contrôlez un pointeur de mouvement à l'écran et accédez au Centre de notification, au Centre de contrôle et à bien d'autres choses encore.

Cette fonctionnalité était auparavant exclusive aux modèles d'Apple Watch les plus récents, comme la Series 7, la Series 6 et l'Apple Watch SE. Maintenant, avec les dernières bêtas de watchOS 8.3 et la version candidate publiée cette semaine, Apple a étendu la fonctionnalité pour inclure les anciens modèles d'Apple Watch tels que l'Apple Watch Series 4 et Series 5. Le changement a d'abord été noté sur Twitter.