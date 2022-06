Voici les 4 nouveaux cadrans de watchOS 9 en images

La mise à jour watchOS 9 d'Apple introduit plusieurs nouvelles options de cadrans pour nos montres avec Lunar, Playtime, Metropolitan et Astronomy, en plus de remanier plusieurs cadrans existants. Voici les quatre nouveautés en images.

Cadran Lunar

Lunar illustre la relation entre le calendrier grégorien et le calendrier lunaire utilisé dans des cultures telles que la culture chinoise, islamique et hébraïque. Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre complications avec ce cadran de montre.

Cadran Playtime

Playtime est un cadran d'Apple Watch amusant et dynamique qui présente des chiffres animés, le cadran ayant été conçu en collaboration avec l'artiste Joi Fulton. La rotation de la couronne digitale modifie l'arrière-plan en animant les confettis, et les personnages réagissent si vous tapez dessus. Vous pouvez choisir d'avoir un fond de confettis ou un fond uni, mais il n'y a pas de complications.

Cadran Metropolitan

Metropolitan est un modèle plus classique de montre qui change de style lorsque l'on tourne la couronne numérique. Les chiffres conçus sur mesure changent de style et de poids, et pivotent pour devenir des pilules lorsque le poignet est baissé. Jusqu'à quatre complications peuvent être ajoutées grâce au cadran circulaire, et les couleurs sont personnalisables. Notre préférée parmi les nouveaux cadrans.

Cadran Astronomy

Astronomy est en fait une version remaniée du cadran original éponyme, mais il a été remasterisé et comprend une nouvelle carte des étoiles et des données actuelles sur les nuages en fonction de votre emplacement. Vous pouvez définir la Terre, la Lune ou le système solaire comme vue principale, et personnaliser la police. Elle prend en charge deux complications, et tourner la couronne numérique vous permet d'avancer ou de reculer rapidement pour voir la phase lunaire/l'emplacement de la planète un autre jour.

Les cadrans existants

En ce qui concerne les cadrans de montre existants, watchOS 9 ajoute des complications améliorées et modernisées, ainsi que quelques mises à jour du design. Le visage Portraits a un effet de profondeur sur davantage de photos, notamment les chats, les chiens et les paysages, et des caractères chinois ont été ajoutés aux visages de montre California et Typograph.



watchOS 9 est disponible sur l'Apple Watch 4 et ultérieure, et exclut donc l'Apple Watch 3 qui avait déjà du mal sous watchOS 8.