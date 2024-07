Voici la RC d'iOS 17.3, tvOS 17.3, macOS 14.3 et watchOS 10.3

Apple vient de lancer la Release Candidate (RC) d'iOS 17.3 sur iPhone, et d'iPadOS 17.3 sur iPad. Les développeurs inscrits sur le Dev Center peuvent donc mettre à jour leurs appareils, ainsi que macOS Sonoma 14.3 pour le Mac, watchOS 10.3 pour Apple Watch ou encore tvOS 17.3 pour l'Apple TV.



Nous sommes proches de la version finale qui pourrait accompagner la sortie du casque Vision Pro dans quelques jours !

iOS 17.3 / iPadOS 17.3

Avec iOS 17.3, les clients ont doit à une nouvelle protection contre le vol qui oblige l'utilisation de Face ID / Touch ID pour restaurer l'appareil ou supprimer la localisation. Cette fonctionnalité complique également la vie des voleurs qui veulent modifier le mot de passe Apple ID du propriétaire de cet appareil. Les playlists collaboratives font également leur retour.



Les développeurs peuvent mettre à jour leurs appareils en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La version RC est accessible depuis quelques instants.

macOS 14.3 Sonoma

Du côté de macOS Sonoma 14.3, il n'y toujours aucun changement visible pour l'instant, mais il est certain que cette version sera liée aux évolutions d'iOS 17.3 et à la sortie du Vision Pro le 2 février.



Plusieurs fonctionnalités annoncées lors de la WWDC 23 en juin n'ont pas été intégrées à la version finale de macOS Sonoma. Si vous êtes développeurs, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la nouvelle bêta de macOS 14.3.

WatchOS 10.3

Du côté de l’Apple Watch, la nouvelle bêta de watchOS 10.3 n'apporte aucun changement visible, cette version est certainement faite pour accompagner iOS 17.3 et le casque Vision Pro à venir.



Pour installer la mise à jour, les développeurs devront ouvrir l'application Apple Watch sur l'iPhone appairé, se rendre dans la section "Mise à jour logicielle" sous "Général" dans Réglages, et activer la bêta développeur watchOS 10. Un identifiant Apple lié à un compte développeur est nécessaire.



Pour installer le logiciel, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.

tvOS 17.3

Enfin, tvOS 17.3 passe également à la nouvelle version bêta. Les développeurs peuvent télécharger la mise à jour tvOS en s'inscrivant via l'application "Réglages" de l'Apple TV.



Pour le moment, aucun changement n'a été détecté sur tvOS 17.3.