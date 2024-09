Les listes de lecture collaboratives d'Apple Music retirées à cause du spam (màj)

L'une des principales fonctionnalités de la première version bêta d'iOS 17.2 était la prise en charge des listes de lecture collaboratives sur Apple Music. Une bonne idée pour travailler à plusieurs sur des playlists pour un anniversaire, une soirée ou même pour le plaisir. Malheureusement, Apple a supprimé cette fonctionnalité dans la bêta 4 la semaine dernière, et elle ne l'a pas rétablie dans la mise à jour iOS 17.2 RC d'hier soir.

Reculer pour mieux sauter

En substance, Apple nous dit que fonction de listes de lecture collaboratives d'Apple Music ne fera pas ses débuts dans iOS 17.2 et qu'elle a probablement été repoussée à 2024.

Cette fonctionnalité a été annoncée pour la première fois lors de la WWDC 23 en juin dernier. Si iOS 17 ne contenait aucune trace de celle-ci, Apple avait promis qu'elle serait ajoutée avant la fin de l'année. C'était donc le cas avec iOS 17.2 bêta 1, mais elle a changé d'avis. Pourquoi ?



D'après plusieurs personnes sur X, Apple a retiré les listes de lecture collaboratives d'Apple Music d'iOS 17.2 en raison de craintes d'abus et de spam. Apple travaille toujours sur la fonctionnalité et ajoute de nouvelles précautions pour réduire ces problèmes, notamment en limitant le nombre de "demandes en attente" qu'un propriétaire de liste de lecture peut avoir.



Si vous doutiez encore, Apple a publié les notes de version complètes d'iOS 17.2, et la fonctionnalité n'y est pas mentionnée.



Pour autant, il reste des nouveautés pour Apple Music dans iOS 17.2 :

La liste de lecture des chansons favorites dans Apple Music vous permet de revenir rapidement aux chansons que vous avez marquées comme favorites.

L'option "Utiliser l'historique d'écoute d'Apple Music" peut être désactivée dans une mise au point afin que la musique que vous écoutez n'apparaisse pas dans la liste des chansons récemment écoutées et n'influence pas vos recommandations.

iOS 17.2 sera la dernière mise à jour majeure de l'année d'Apple pour l'iPhone. Il est possible que nous ayons droit à une autre mise à jour axée sur la correction de bugs, iOS 17.2.1, mais le reste des évolutions devra attendre la version d'iOS 17.3.



: Apple a réintégré les listes de lecture collaboratives dans iOS 17.3.