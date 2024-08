Apple publie la version finale d'iOS 17.3 avec trois nouveautés

Comme prévu, Apple a publié iOS 17.3 en cette fin janvier 2024, soit juste avant le lancement du Vision Pro. Si les nouveautés concernent l'iPhone et l'iPad, il est clair que cette version vise également à rendre les appareils compatibles avec le premier casque de réalité mixte de la marque. Son arrivée officielle est prévue pour le 2 février.

iOS 17.3 est disponible pour tous

Parmi les nouvelles fonctionnalités d'iOS 17.3 figurent la protection contre le vol, les listes de lecture Apple Music collaboratives et un fond d'écran "Unity Bloom" pour tous les appareils.



Sans oublier la correction de plusieurs failles de sécurité.

Protection contre le vol d'appareil

Après une enquête du Wall Street Journal qui révélait début 2023 que les voleurs espionnaient le code d'accès des utilisateurs d'iPhone dans les bars, Apple a proposé une sécurité supplémentaire dans iOS 17.3. Jusqu'à présent, si un malfrat connaissait le code d'accès d'un iPhone, il pouvait alors modifier le mot de passe de l'identifiant Apple de la victime, désactiver la fonction Localiser et probablement le dévaliser en accédant aux mots de passe stockés dans le trousseau iCloud et à d'autres informations sensibles. Certaines personnes malhonnêtes ont même gagné des millions grâce à cette technique.



Selon Apple, la nouvelle fonctionnalité d'iOS 17.3 est conçue pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire au cas où quelqu'un aurait volé votre iPhone et obtenu le code d'accès de l'appareil.

Ainsi, l'authentification Face ID ou Touch ID est strictement requise pour les actions suivantes, une solution de repli par code de passe n'étant plus disponible :

Accéder aux mots de passe ou clés enregistrés dans le trousseau iCloud.

Demande d'une nouvelle Apple Card ou consultation du numéro virtuel d'une Apple Card.

Désactiver le mode Perdu

Effacer tout le contenu et tous les réglages

Effectuer certaines actions d'épargne Apple Cash et Apple Card dans l'app Wallet

Utiliser les méthodes de paiement enregistrées dans Safari

Utiliser votre iPhone pour configurer un nouvel appareil

Pour les actions particulièrement sensibles, notamment la modification du mot de passe du compte Apple ID associé à l'iPhone, la fonctionnalité ajoute un délai de sécurité d'une heure en plus de l'authentification biométrique. Dans ces cas, l'utilisateur doit s'authentifier avec Face ID ou Touch ID, patienter une heure, puis s'authentifier à nouveau. Cependant, Apple affirme qu'il n'y a pas de délai lorsque l'iPhone se trouve dans des endroits connus, comme à la maison ou au travail.



Voici les actions nécessitant une authentification par Face ID ou Touch ID, et ayant un délai de sécurité d'une heure, lorsque la fonctionnalité est activée :

Modification du mot de passe de l'Apple ID.

Mise à jour de certains réglages de sécurité de l'Apple ID, notamment l'ajout ou la suppression d'un appareil de confiance, d'un numéro de téléphone de confiance, d'une clé de récupération ou d'un contact de récupération.

Modification du code d'accès de votre iPhone

Ajout ou suppression de Face ID ou Touch ID

Désactiver la fonction Trouver mon

Désactiver la protection contre le vol d'appareil

La protection contre le vol d'appareil est une fonctionnalité facultative qui se trouve dans l'app Réglages sous "Face ID et code d'accès".

Listes de lecture collaboratives d'Apple Music

L'autre grande nouveauté n'est autre que les listes de lecture collaboratives pour les abonnés d'Apple Music. Celles-ci permettent à plusieurs personnes d'ajouter, de réorganiser et de supprimer des chansons dans une liste de lecture partagée. Les utilisateurs peuvent laisser des réactions animées en emoji à côté des chansons de la liste de lecture.

Cette fonctionnalité devait initialement être lancée avec iOS 17.2, mais elle a été retirée de cette mise à jour vers la fin de la période de test bêta. Elle a donc été réintroduite dans iOS 17.3.

Fond d'écran Unity Bloom

La version 17.3 d'iOS inclut le nouveau fond d'écran Unity Bloom d'Apple pour l'écran de verrouillage de l'iPhone, en soutien à la communauté noire. Une habitude outre-Atlantique. Le fond d'écran comprend un contour de fleurs qui se remplit de couleurs lorsque l'écran est actif. Il est accessible depuis les réglages d'iOS, à la rubrique "Fond d'écran".