Apple publie watchOS 10 en version finale avec toutes les nouveautés

Comme annoncé lors du keynote Wonderlust d'Apple, watchOS 10 est désormais disponible pour le grand public. Alors que nous avons eu droit à 8 bêtas et une version RC (Release Candidate), le nouveau firmware est enfin déployé auprès des Apple Watch des clients. Avant de l'installer, suivez ces quelques conseils afin de profiter d'une toute nouvelle expérience qui comprend une interface repensée, des widgets, des cadrans inédits et plus encore.

Installer la mise à jour watchOS 10

Comme à chaque mise à jour majeure, avant de procéder, mieux vaut effectuer une sauvegarde. Soit en passant par iCloud, soit via un Mac / PC. Branchez l'iPhone appairé à la montre et mettez vos données à l'abri, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Sur PC, il faut le logiciel iTunes, sur Mac, il suffit d'ouvrir le Finder depuis macOS 11 Big Sur.



Ensuite, rendez-vous dans l'application "Watch" sur l'iPhone en question et suivez les instructions dans "Général" > "Mises à jour logicielles". Il se peut qu'il faille d'abord faire un peu de ménage pour libérer les giga-octets requis.



Si l'Apple Watch 9 et l'Apple Watch Ultra 2 sont évidemment livrées avec, en revanche l'iPhone X n'a pas eu droit de passer à iOS 17. Retrouvez les Apple Watch compatibles avec watchOS 10.

Les nouveautés de watchOS 10

Voici comment Apple présente la mise à jour watchOS 10 (release notes) :

watchOS 10 est la plus grande mise à jour depuis l'introduction de l'Apple Watch, et apporte un nouveau look à pratiquement toutes les applications, de nouvelles façons de naviguer et une nouvelle Pile Intelligente pour afficher les informations dont vous avez besoin, juste au moment où vous en avez besoin, à partir de n'importe quel cadran de la montre. Il introduit des capacités améliorées pour les entraînements à vélo et la randonnée, une nouvelle expérience de santé mentale dans l'application "Pleine conscience" pour réfléchir à votre état d'esprit et la possibilité de suivre le temps que vous passez en plein jour.

Expérience

Utilisez des applications redessinées qui utilisent les coins arrondis et la surface totale de l'écran

Affichez des informations opportunes qui s'adaptent au contexte comme l'heure de la journée et le lieu avec la Smart Stack en tournant la Digital Crown à partir de n'importe quel cadran de montre

Accédez au centre de contrôle en cliquant sur le bouton latéral

Poussez la Digital Crown une fois pour accéder à toutes les applications et deux fois pour accéder aux applications récemment utilisées

Cadrans de montre

Snoopy propose plus de 100 animations différentes avec Snoopy et Woodstock qui répondent à l'heure de la journée, à la météo locale et aux activités telles que l'entraînement.

La palette représente le temps sous la couleur en utilisant trois couches de chevauchement distinctes qui changent au fil du temps

Solar Analog comporte des marques d'heures classiques sur un cadran lumineux avec de la lumière et de l'ombre qui changent tout au long de la journée en réponse à la position du soleil

Modular Ultra utilise les bords de l'écran pour les données en temps réel grâce à trois options sélectionnables par l'utilisateur et sept complications différentes (Disponible sur l'Apple Watch Ultra)

Messages

Voir les Memoji ou les photos de contacts

Épingler les favoris

Modifier, annuler Envoyer et trier par non lu

Exercices

Les entraînements cyclistes prennent désormais en charge les capteurs compatibles Bluetooth tels que les compteurs de puissance, les capteurs de vitesse et les capteurs de cadence avec de nouvelles mesures de puissance et de cadence.

La vue Cycling Power affiche votre puissance de sortie pendant votre entraînement, mesurée en watts

La vue Power Zone utilise la puissance du seuil fonctionnel, qui mesure la puissance la plus élevée que vous pouvez maintenir pendant une session de 60 minutes, pour créer des zones personnalisées et montrer le temps passé dans chaque zone.

La vue Vitesse de cyclisme affiche la vitesse actuelle et maximale, la distance, la fréquence cardiaque et/ou la puissance

Les mesures de cycle, les vues d'entraînement et les expériences de cyclisme de votre Apple Watch peuvent maintenant apparaître comme une Activité en direct sur iPhone, qui peut être montée sur le guidon de votre vélo.

Activité

Les icônes dans les coins donnent un accès rapide au résumé hebdomadaire, au partage et aux récompenses

Les anneaux de mouvement, d'exercice et de support sont visibles sur des écrans individuels en faisant défiler la couronne numérique avec la possibilité d'ajuster les objectifs, de voir les pas, la distance, les vols ascensionnés et l'historique des activités.

Le résumé hebdomadaire comprend maintenant les totaux d'exercices et de stand en plus du total des mouvements

Le partage d'activité montre des photos ou des avatars de vos amis

Les conseils des entraîneurs experts de Fitness+ fournissent des conseils sur des domaines tels que les techniques d'entraînement, la pleine conscience, les habitudes saines et le fait de rester motivé dans l'application Fitness sur iPhone.

Fitness+

Créez un programme d'entraînement et de méditation avec des plans personnalisés

Choisissez les jours d'activité que vous avez sélectionnés, les durées et les types d'entraînement, les entraîneurs, la musique et la durée du plan et Fitness+ créera automatiquement le plan

Construisez une file d'attente d'entraînements et de méditations que vous voulez faire d'affilée avec Stacks

Boussole

Last Cellular Connection Waypoint estime automatiquement le dernier emplacement sur votre itinéraire où votre appareil a pu se connecter au réseau de votre opérateur

Last Emergency Call Waypoint estime automatiquement le dernier emplacement disponible pour vous connecter au réseau de n'importe quel opérateur pour contacter les services d'urgence

Les points de cheminement POI affichent les points d'intérêt que vous avez enregistrés dans les guides dans Maps

Waypoint Elevation est une nouvelle vue qui utilise les données de l'altimètre pour créer une représentation 3D de l'élévation de vos points de cheminement enregistrés.

Les alertes d'altitude vous avertissent lorsque vous avez dépassé un seuil d'altitude particulier

Plans

Le rayon de marche montre à peu près combien de temps il pourrait faut pour se rendre à pied aux restaurants, magasins ou autres points d'intérêt à proximité avec des informations riches pour des endroits comme les heures, les évaluations et plus encore.

Les cartes hors ligne téléchargées sur votre iPhone peuvent être visualisées sur votre Apple Watch jumelée lorsque votre iPhone est allumé et à portée

Les itinéraires pour conduire, faire du vélo, marcher ou prendre les transports en commun sont pris en charge dans les cartes hors ligne, y compris l'heure d'arrivée estimée en fonction du trafic prévu.

Les cartes topographiques affichent des caractéristiques dans les parcs nationaux et régionaux des États-Unis, comme les sentiers, les contours, l'altitude et les points d'intérêt.

Informations sur les sentiers de randonnée aux États-Unis avec des informations détaillées telles que la longueur et l'altitude des sentiers

Météo

Voir rapidement les informations météorologiques avec des effets visuels d'arrière-plan et contextuels

Accédez à des informations importantes telles que l'indice ultraviolet, l'indice de qualité de l'air et la vitesse du vent en une seule vue

Affichez des données telles que l'état, la température, les précipitations, la vitesse du vent, les UVI, la visibilité, l'humidité et l'IQA en balayant vers la droite

Faites défiler pour voir les vues horaires et quotidiennes

Voir la complication Humidité sur le cadran de votre montre

Pleine conscience

La réflexion sur l'état d'esprit vous permet d'enregistrer votre émotion momentanée ou votre humeur quotidienne

Des facteurs contributifs tels que le travail, la famille et l'actualité peuvent être inclus, et vous pouvez décrire vos sentiments, tels que joyeux, content et inquiet

Des rappels pour enregistrer votre état d'esprit sont disponibles par le biais de notifications, de complications de surveillance et d'invites après une séance de respiration, d'une séance de réflexion ou de méditation audio de Fitness+

Médicaments

Les rappels de suivi vous avertissent d'enregistrer un médicament si vous n'en avez pas enregistré 30 minutes après l'heure prévue

Possibilité de définir des rappels de suivi en tant qu'alertes critiques afin qu'ils puissent être vus même si votre appareil est en sourdine ou si vous avez activé la mise au point.

Autres caractéristiques et améliorations :