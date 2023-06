Voici la liste des Apple Watch compatibles avec watchOS 10

Vous possédez une Apple Watch assez récente, alors cet article est fait pour vous. Comme chaque année depuis 2015, la firme de Cupertino annonce la nouvelle version majeure du système d'exploitation de ses fameuses tocantes connectées. Pour la WWDC 23, l'entreprise n'a pas dérogé à la règle et a présenté watchOS 10 avec un tas de nouveautés. En attendant la version finale attendue pour l'automne prochain, voici les modèles compatibles avec la future mise à jour.

Le nouveau watchOS 10

Le mois de juin 2023 accueille donc, en plus d'iOS 17 et de macOS Sonoma 14 notamment, un certain watchOS 10.



Apple profite chaque année de sa conférence dédiée aux développeurs #WWDC pour présenter les nouveautés logicielles à venir. Du côté de l'Apple Watch, véritable leader de la catégorie depuis son lancement en 2015, les nouveautés sont vraiment nombreuses, marquant la rupture avec le maigre watchOS 9.



Si vous connaissez déjà les changements les plus importants comme les widgets sur les cadrans, vous n'avez peut-être pas vérifié si votre modèle est compatible avec watchOS 10.

Compatibilité de watchOS 10

La nouvelle version majeure de watchOS est évidemment compatible avec tous les modèles sortis fin 2022, à savoir l'Apple Watch Ultra, l'Apple Watch 8 et l'Apple Watch SE 2, mais elle est également disponible sur des montres plus anciennes. Voici la liste complète qui n'a pas évolué depuis l'an dernier (tant mieux !) :

Apple Watch 4

Apple Watch 5

Apple Watch 6

Apple Watch SE

Apple Watch 7

Apple Watch 8

Apple Watch SE 2

Apple Watch Ultra

Les dates de sortie de watchOS 10

Vous connaissez la tradition, la bêta est partie pour durer trois mois au moins, avec une bonne dizaine de versions à destination des développeurs qui ont la charge de tester et de remonter les problèmes rencontrés. Cela peut aller d'un simple bug d'affichage au plantage de l'appareil en passant par le vidage de la batterie. La bêta publique est prévue le mois prochain, alors que la version finale arrivera en septembre, en même temps qu'iOS 17.



N'hésitez pas à consulter notre site pour tout savoir sur les annonces d'Apple à l'occasion de la WWDC 23 qui a été riches en émotions.