WWDC 2023 : Apple présente watchOS 10, le futur de l'Apple Watch !

À l'occasion de la WWDC 2023 qui a eu lieu ce soir, Apple a présenté plusieurs nouveautés intéressantes pour l'Apple Watch. Dès la rentrée, la firme de Cupertino va proposer aux propriétaires de sa montre connectée une mise à jour qui va être synonyme de changement, que ce soit au niveau de l'interface, des fonctionnalités ou même de la navigation. Voici toutes les annonces qui ont été faites autour de watchOS 10.

Voici watchOS 10

Comme c'était prévu, Apple a profité de son événement pour les développeurs pour mentionner les nouveautés logicielles qui débarqueront à la rentrée pour tous les clients qui possèdent des appareils compatibles. Parmi les annonces qui ont été réalisées à l'événement d'ouverture de la WWDC 2023, Apple a mentionné la future mise à jour décrite par les rumeurs comme la plus importante depuis le lancement de l'Apple Watch : watchOS 10.

Comme on s'y attendait, nous ne sommes pas déçus, la nouvelle mise à jour présente un lot important de nouveautés, à la fois dans les applications préinstallées, mais aussi sur l'interface.



Les développeurs Apple ont énormément travaillé sur watchOS 10 pour apporter le neuf qu'attendaient les utilisateurs et cela va faire beaucoup de bien à l'Apple Watch qui avait beaucoup de ce rafraichissement.

Les nouveautés de watchOS 10

Avec watchOS 10, Apple a complètement revu la navigation, celle-ci est décrite comme étant plus agréable sur un petit écran tel que l'Apple Watch et beaucoup plus fluide et rapide. Apple a assuré que cela n'a rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu'ici.

Les applications : Bourse, Météo, Activité... Deviennent des applications natives dans watchOS 10. C'est une très bonne chose puisque cela va optimiser les performances et permettre aux apps de tirer profit des performances de la montre connectée.

La Digital Crown à droite de votre Apple Watch permet maintenant d'afficher un accès rapide aux Widgets. Jusqu'ici, quand vous étiez sur votre cadran avec l'heure, tourner la Digital Crown ne servait à rien.

Avec watchOS 10, tourner la Digital Crown vous permettra d'afficher plusieurs widgets qui défileront au rythme avec lequel vous tournez la couronne.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, c'est très pratique et utile pour obtenir une information rapide sans avoir besoin d'accéder à l'écran d'accueil et ouvrir l'application.

Précisons aussi que les widgets sont interactifs et que les développeurs tiers pourront créer leur propre widget. Apple a assuré que l'application NBA est déjà sur le coup.

Avec watchOS 10, vous trouverez deux nouveaux cadrans. Un avec des aiguilles de couleurs différentes qui changent selon la journée et l'autre un animé avec Snoopy dans différentes situations.

L'activité vélo et tennis s'ajoutent à l'application Activité. Apple a enfin réussi à analyser toutes les données liées à ces activités.

Avec watchOS 10, il sera possible de se connecter aux dispositifs Bluetooth pour obtenir des informations supplémentaires, notamment la puissance. La montre est alors capable d'estimer votre "FTP" et de vous aider à améliorer vos performances.

Une nouvelle carte détaillée en 3D permet de voir les dénivelés et plus encore

Apple vous affichera une zone où les SOS d'urgence sont disponibles, parfait pour les randonneurs.

Apple a déclaré travailler sur la santé mentale et la santé oculaire. Elle collecte des données et réalise des études à grande échelle sur la base du volontariat (mais pas accessibles en France). On peut en revanche enregistrer son état de santé mentale au quotidien dans l'app Santé.

La liste des Apple Watch compatibles avec watchOS 10

Que ce soit avec watchOS 10 ou les autres mises à jour qui ont été présentées ce soir, la mise à jour majeure pour l'Apple Watch ne pourra pas être installée sur tous les modèles. En réalité, Apple réalise des tests afin de voir si watchOS 10 n'impacte pas les performances des anciennes générations d'Apple Watch lors de l'utilisation. Si la mise à jour provoque de gros ralentissements, des redémarrages de la montre, des freeze... Elle sera immédiatement enlevée de la liste des Apple Watch éligibles.



Voici la liste des Apple Watch qui pourront installer watchOS 10 à la rentrée (et qui peuvent participer au programme de bêta) :