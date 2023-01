Apple prépare une Apple Watch X sous watchOS 10

Après l'iPhone X, place à l'Apple Watch X.



Rappelez-vous, en 2017, Apple avait surpris tout le monde avec son iPhone X. Non pas que les rumeurs s'étaient trompées et que personne n'avait vu venir l'encoche (au contraire), mais surtout parce qu'elle passait de l'iPhone 7 à l'iPhone X (et à l'iPhone 8). Ignorer l'iPhone 9 n'avait rien de superstitieux, il s'agissait de fêter comme il se doit les dix ans de l'iPhone. Et bien Apple semble préparer la même stratégie pour la dixième génération de sa montre connectée, le tout sous watchOS 10.

Une fuite pleine de sens

Si vous êtes un supporter de la première heure de la marque californienne, vous allez me dire que l'Apple Watch a été lancée au printemps 2015, ce qui est vrai. Mais la société déjà dirigée par Tim Cook à cette époque l'avait présentée bien avant, à l'automne 2014. Entre temps, l'accessoire a été repoussé afin que les développeurs puissent créer des applications spécifiques. Nous avions même été invités à Londres pour tester notre prototype sur un vrai appareil en mars, avant sa sortie finalement calée en avril.



C'est en tout cas ce que nous a expliqué l'un de nos contacts au sein de Luxshare au Vietnam. D'après lui, la prochaine montre ne s'appellera pas Apple Watch 9, mais Apple Watch X. "Selon les informations communiquées par une personne travaillant sur le projet au sein d’Apple, il n’y aura pas de Watch 9, mais directement une Watch 10."



Si il n'a pas pu nous confirmer que le design évoluerait à la manière de l'Apple Watch Ultra, il y a fort à parier qu'Apple ne se contente pas d'un nouveau nom pour marquer les esprits, d’autant que le système d’exploitation sera également WatchOS 10. Dix générations, c'est un évènement.



On sait que la firme travaille ardemment sur une nouvelle technologie d'écran dit microLED, mais cela semble trop tôt pour y avoir droit cette année. La rumeur indique que la première Apple Watch à en profiter sera le modèle Ultra en 2025, ce qui nous laisse encore deux ans. Mais alors, à quoi s'attendre ?

Quels changements sur l'Apple Watch X ?

Outre un design plus plat pour distinguer l'Apple Watch X des anciens modèles, Apple pourrait offrir de nouvelles trailles de boîtier, actuellement de 41 et 45 mm, une finition particulière à la manière des modèles titane ou céramique, de nouveaux bracelets mais aussi et surtout de nouvelles capacités. On parle depuis longtemps d'un capteur de glycémie, un argument de vente solide pour les nombreux diabétiques, notamment aux États-Unis. Il y a également plusieurs indices autour d'un capteur d'alcoolémie qui viendrait s'ajouter à la panoplie "santé" de la montre la plus vendue au monde. l'Apple Watch fait des émules chaque année, les clients louant régulièrement ses bienfaits qui permettent de sauver des vies grâce à la surveillance cardiaque, la détection de chute ou encore la possibilité d'appeler les secours, entre autres.



Que pensez-vous d'un renommage en Apple Watch X pour la prochaine itération, bonne ou mauvaise idée ? Rendez-vous en septembre prochain pour le keynote des iPhone 15 et Apple Watch X (à prononcer Apple Watch 10) !