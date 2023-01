L'Apple Watch avec écran micro-LED pas avant 2025

Selon un nouveau rapport de l'analyste Ross Young, Apple se prépare à mettre à niveau la technologie d'affichage de l'Apple Watch en 2025, soit dix ans après la première montre de la marque. Alors que la gamme d'Apple Watch utilise actuellement la technologie d'affichage OLED, Young rapporte qu'Apple vise un passage au micro-LED à partir de 2025.

Nouvelle technologie à venir sur Apple Watch

Le rapport du jour fait suite à celui de l'analyste Jeff Pu la semaine dernière. Ce dernier affirmait qu'Apple prévoyait d'augmenter la taille de l'écran de l'Apple Watch Ultra et de passer à la technologie d'affichage micro-LED dès l'année prochaine.

Le calendrier de Young est un peu moins optimiste, ce qui nous paraît d'ailleurs plus plausible. L'analyste explique qu'Apple commencera à produire des écrans micro-LED pour l'Apple Watch à partir de 2024 et que le premier produit sera commercialisé au printemps 2025, de quoi fêter dignement les dix ans de la tocante.



Les rumeurs concernant l'intérêt d'Apple pour les écrans micro-LED sont loin d'être nouvelles. Un rapport de 2019 affirmait que l'Apple Watch passerait au microLED dès 2020. Cela, bien sûr, ne s'est pas concrétisé, Apple ayant fait le choix de la continuité - y compris la dernière Apple Watch Ultra.



Les panneaux micro-LED offrent un certain nombre d'améliorations par rapport à la technolgie OLED. Les micro-LED peuvent atteindre des niveaux de luminosité plus élevés et fournir des couleurs encore plus homogènes que les OLED. La technologie micro-LED est également beaucoup plus économe en énergie que l'OLED (qui est déjà peu gourmand), ce qui est particulièrement important sur un appareil comme l'Apple Watch où chaque minute d'autonomie compte.

L'iPhone micro-LED après ?

L'intérêt d'Apple pour les écrans micro-LED va certainement au-delà de l'Apple Watch. Si Apple suit sa logique, l'iPhone serait alors le prochain produit à passer au micro-LED en 2026 ou en 2027. De quoi donner un nouvel avantage notable à la firme pommée, tant en terme de qualité d'image qu'en durée de vie de la batterie.