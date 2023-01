Rumeur : une Apple Watch avec un écran micro-LED pour 2023 ?

L'Apple Watch est depuis ses débuts la montre connectée la plus populaire dans le monde. Pour maintenir ce leadership sur le marché, Apple sort régulièrement de nouveaux modèles et s'adresse aux petits comme aux gros budgets afin que tout le monde y trouve son bonheur. Pour 2023, Apple devrait pousser un peu plus dans le haut de gamme avec une Apple Watch qui possèderait un écran micro-LED !

Une Apple Watch qui va surprendre ?

Vous n'avez pas renouvelé votre Apple Watch en 2022 à cause du manque de nouveautés de l'Apple Watch Series 8 et du prix élevé de l'Apple Watch Ultra ? Bonne nouvelle, vous avez peut-être bien fait, car une avancée majeure va avoir lieu sur l'Apple Watch probablement en 2023. Selon un récent rapport de Jeff Pu, Apple prévoit de proposer un écran de 2,1 pouces avec la technologie micro-LED sur l'Apple Watch !



Avec cette évolution, la firme de Cupertino offrirait aux utilisateurs de cette génération d'Apple Watch une luminosité supérieure, un contraste plus élevé, plus d'angles de vue pour un confort optimal ainsi qu'une meilleure résolution.

Pourquoi forcément pour du haut de gamme ?

Apple accorde une grande importance à sa marge de bénéfice, il est inconcevable pour l'Apple Park de réduire sa marge dans un objectif d'améliorer les ventes. Malheureusement, le micro-LED augmente considérablement le coût de fabrication, cette technologie d'écran nécessite des installations spécifiques dans les usines ainsi que des machines très coûteuses.

Le coût de fabrication de l'Apple Watch va faire un bond dès que le micro-LED sera intégré, il est donc logique pour Apple de proposer cette avancée uniquement sur un modèle haut de gamme de sa montre connectée. Il ne faut pas s'attendre à retrouver cette technologie sur l'Apple Watch SE 3 !



Reste à voir maintenant si l'Apple Watch avec l'écran micro-LED débarquera en 2023. Jeff Pu à l'origine de cette révélation n'a pas été dans la capacité de confirmer ou non la sortie de ce modèle pour cette année, contrairement aux iPhone 15 Pro.