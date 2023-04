Apple Watch : l'écran avec la technologie micro-LED pourrait être retardé à 2025

De précédents rapports l'ont mentionné, l'objectif d'Apple avec son Apple Watch, c'est de passer d'un écran OLED au micro-LED, une technologie qui apportera une luminosité plus élevée, une meilleure résolution, une autonomie optimale... Malheureusement, pour le moment, la technologie ne répondrait pas entièrement aux exigences qualité d'Apple, ce qui inciterait le géant californien à repousser la sortie de cette nouvelle technologie d'affichage à 2025 !

Le micro-LED sur l’Apple Watch qu'en 2025 ?

Selon l'analyste Ross Young spécialisé dans les écrans sur les produits Apple, l'écran micro-LED sur les Apple Watch haut de gamme pourrait arriver avec un peu de retard par rapport à ce qui était initialement prévu. Pour rappel, l'analyste Jeff Pu et le média Bloomberg avaient assuré que le passage de l'OLED au micro-LED aurait lieu en 2024, car toutes les conditions commençaient à être réunies progressivement par Apple et ses partenaires.



Les dernières informations obtenues par Ross Young indiquent qu'il va falloir être plus patient, car la transition vers le micro-LED prendrait plus de temps que prévu. Si l'analyste ne communique pas de détails sur ce retard, il y a fort à parier qu'Apple fait face à des défis de production et probablement des écrans qui ne remplissent pas les exigences qualité du géant californien.

Les avantages du micro-LED par rapport à l'OLED pour une Apple Watch

Les écrans micro-LED offriront plusieurs avantages vis-à-vis de l'OLED. Tout d'abord, ils seront plus lumineux, ce qui va améliorer la visibilité en plein soleil, les couleurs seront plus vives, la résolution sera plus élevée et ils seront moins énergivores par rapport aux écrans OLED. Pour les clients, le micro-LED sera bénéfique sur tous les points, car c'est l'assurance de profiter d'une meilleure expérience utilisateur et d'une autonomie optimale, on peut s'attendre à une évolution de 2-3 heures de l'autonomie dans le cadre d'une utilisation normale.



La question qui reste toujours sans réponse, c'est quel fournisseur s'occupera des livraisons d'écran micro-LED pour les prochaines générations d'Apple ? Samsung Display ou encore LG Display pourrait donner un coup de pouce à Apple en 2025.

