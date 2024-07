Apple pourrait être le diffuseur exclusif de la FIFA Club World Cup 2025 (MAJ)

Depuis l'achat des droits exclusifs mondiaux de la Major League Soccer (MLS), Apple a montré son intention de devenir un sérieux acteur dans la diffusion de rencontres sportives. De plus, Apple a démontré sa fiabilité dans la diffusion, notamment avec des retransmissions en 4K HDR, des analyses professionnelles d'avant et d'après match, des documentaires exclusifs... Alors pourquoi ne pas aller plus loin et obtenir les droits d'une autre compétition majeure ?

: l'accord est aujourd'hui considéré comme étant improbable, les négociations entre Apple et la FIFA sont un échec.

Apple pourrait signer un gros deal avec la FIFA

La FIFA est sur le point de conclure un accord majeur avec Apple pour les droits de diffusion télévisée de la FIFA Club World Cup 2025. Après les preuves d'une "bonne gestion" dans la diffusion des rencontres de la Major League Soccer, la FIFA pourrait accorder sa confiance à Apple pour les droits TV de cette compétition qui pourrait générer bien plus d'abonnements que la MLS.



La FIFA Club World Cup 2025, qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis, est une évolution de l'ancienne Coupe Intercontinentale créée en 2000. Cette compétition rassemble les équipes championnes des confédérations continentales : AFC (Asie), CAF (Afrique), CONCACAF (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes), CONMEBOL (Amérique du Sud), OFC (Océanie) et UEFA (Europe), ainsi que le champion du pays hôte, ce qui offre une véritable représentation du football mondial.

Apple accepte de payer, mais un montant raisonnable

Malgré les attentes initiales de la FIFA qui espérait vendre les droits de diffusion pour environ 4 milliards de dollars, les négociations actuelles avec Apple tournent autour d'un chiffre plus modeste : 1 milliard de dollars. L'annonce officielle de cet accord pourrait être faite dès ce mois-ci via un communiqué de presse dans la Newsroom d'Apple.



Cependant, certains aspects de l'accord restent incertains, notamment en ce qui concerne l'accès à la compétition. Il n'est pas encore clair si les matchs seront disponibles pour tous les utilisateurs à travers un abonnement standard sur l'application Apple TV ou si l'événement sera exclusivement réservé aux abonnés d'Apple TV+. Cette ambiguïté est décrite comme étant une source de préoccupation pour les cadres supérieurs de la FIFA, qui veulent absolument maximiser la visibilité de la compétition.



L'application Apple TV, déjà intégrée dans l'écosystème Apple et accessible via les téléviseurs connectés et les concurrents du boitier Apple TV, pourrait offrir la plateforme idéale pour atteindre un large public. Cette disponibilité généralisée est rassurante pour la FIFA, qui cherche à garantir une grande diffusion pour son événement phare.