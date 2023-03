Rumeur : une Apple Watch Ultra avec un écran MicroLED débarquera en 2024 ou 2025

Pour l'instant, l'Apple Watch Ultra en est qu'à sa première génération, toutefois, on n'a encore rien vu... Apple prépare actuellement le futur de sa montre connectée haut de gamme. Il y aura bien évidemment de nouvelles fonctionnalités, mais aussi un écran qui utilisera la technologie du MicroLED !

Le futur de l'Apple Watch Ultra

Selon une récente indiscrétion de Digitimes, Apple travaille actuellement sur une Apple Watch Ultra qui intègrera l'écran MicroLED. Cette nouvelle technologie présente plusieurs avantages par rapport aux écrans LCD ou OLED, notamment une plus grande efficacité énergétique, un pic de luminosité supérieur à 100 000 cd/m2, un temps de réponse inférieur à la microseconde, ainsi qu'une résistance accrue. Les premiers écrans micro-LED ont été exposés par Samsung au CES 2019.



Aujourd'hui, Apple a une certaine maîtrise dans cette technologie d'écran, il faut dire que l'acquisition de la société LuxVue survenue en 2014 a fortement aidé. La firme de Cupertino a pu récupérer de nombreux brevets et d'employés experts dans la technologie MicroLED.

Selon le rapport, si Apple attend encore 1 à 2 ans pour lancer une Apple Watch Ultra avec écran MicroLED, c'est parce que pour le moment, les coûts de fabrications sont très élevés par rapport à un écran LCD ou OLED. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'absence de déploiement de cette technologie d'écran sur les iPhone, iPad, Mac... D'après Digitimes, ça viendra, mais il va falloir s'armer de patience, car Apple ne veut pas réduire sa marge de bénéfice sous prétexte qu'un écran coûte plus cher à produire.



Pour l'Apple Watch Ultra avec MicroLED, Apple aurait choisi comme principal fournisseur une entreprise autrichienne : ams OSRAM qui s'occupera de livrer les puces MicroLED pour Apple. Suivra après des fournisseurs alternatifs comme Epistar, une entreprise taïwanaise qui proposera des prix probablement plus accessibles.



Cette indiscrétion de Digitimes n'est pas la première à propos de l'Apple Watch Ultra, d'autres leakers et rapports ont mentionné également l'arrivée d'une Apple Watch Ultra MicroLED dès 2024 ou 2025.



C'est le cas récemment de Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities, qui a ouvertement affirmé qu'une Apple Watch Ultra MicroLED avec un écran légèrement plus grand (2,1 pouces au lieu de 1,9 pouce actuellement) débarquerait prochainement. Ross Young et Mark Gurman de Bloomberg ont obtenu les mêmes informations indiquant que la première Apple Watch proposant un écran MicroLED serait le modèle Ultra.



À l'heure actuelle, Apple est encore en train d'achever le long passage de la technologie d'affichage LCD à la technologie d'affichage OLED. Depuis ses débuts en 2015, l'Apple Watch est équipée d'un écran OLED, pour l'iPhone ça a pris un peu plus de temps, car tous les modèles ont eu un écran OLED dès 2017.