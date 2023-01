Les écrans microLED arriveront sur iPhone, iPad et Mac après l’Apple Watch

Cela n’est plus un secret, Apple prévoit de faire évoluer son Apple Watch en passant d’un écran OLED à une dalle microLED d’ici 2024, la première montre à en profiter étant probablement l’Apple Watch Ultra. Mais après cette première étape, la firme de Cupertino prévoit d’intégrer ses écrans microLED personnalisés à l'iPhone, à l'iPad et au Mac.

Une nouvelle ère chez Apple

Dans la dernière édition de son bulletin dominical "Power On", Mark Gurman a déclaré qu'Apple a passé environ six ans à développer des écrans microLED pour ce qui deviendra le premier composant de ce type conçu sur mesure par la société elle-même, reflétant son travail sur les processeurs et bientôt les modems 5G prévus pour l’iPhone 16. Plus tôt cette semaine, le journaliste déclarait qu'Apple avait prévu d'introduire la technologie d'affichage avec une nouvelle Apple Watch Ultra en 2024.

Apple aurait donné le coup d'envoi de son projet microLED, dont le nom de code est T159, vers 2017. L'écran est censé offrir une luminosité, une reproduction des couleurs et des angles de vision améliorés, sans oublier une consommation énergétique plus faible, apportant ainsi une qualité encore jamais vue sur des appareils grand public. Ce changement permettra à la société de conforter ses marges en se passant des services fournis actuellement par Samsung et LG. Elle dépensera de moins de fournisseurs et tendra encore un peu plus vers un iPhone 100% conçu en interne.



Après avoir fait ses débuts sur l'Apple Watch Ultra en 2024, notre confrère s'attend à ce que les écrans microLED personnalisés d'Apple soient étendus à l'iPhone, puis potentiellement à l'iPad et au Mac à une date encore plus tardive. Gurman pense que le plan à long terme d'Apple est d'intégrer des écrans microLED à tous ses produits clés, mais il pourrait s'écouler une décennie avant qu'ils n'apparaissent sur le Mac en raison de la complexité de la technologie à ce stade, tant en terme de fiabilité que de coût pour des dalles de grande taille. L’entreprise californienne ne peut pas sortir un produit à un prix trop élevé, elle a vu ce que cela a donné avec l’iPhone 14 Plus par exemple.



En attendant, Apple prépare l’arrivée de la technologie OLED sur iPad et Mac pour 2024.