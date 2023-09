Apple brade plusieurs produits sur Amazon (iPad, bracelet d'Apple Watch, iPhone...)

Apple 2020 iMac Écran Retina 5K (27 Pouces, 8 Go RAM, 512 Go SSD Stockage)



iMac 27 pouces avec écran Retina 5K, Intel Core i7 8 cœurs à 3.8 GHz, AMD Radeon Pro 5500XT, stockage SSD, 2 ports Thunderbolt 3, 4 ports USB-A, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, caméra FaceTime HD 1080p. Livré avec Magic Keyboard, Magic Mouse 2 et accessoires.



Prix : disponible dès maintenant à 2 209,99€ au lieu de 2 599€ (-15%)

Apple Watch Bracelet à maillons cuir pavot Cerise noire (41 mm) - M/L



Bracelet à maillons en cuir Roux Granada français pour Apple Watch. Fixation magnétique flexible pour confort optimal. Compatible avec Apple Watch Series 3 et modèles plus récents. Les bracelets de 41 mm s'adaptent aux boîtiers de 38/40 mm et ceux de 45 mm aux boîtiers de 42/44 mm.



Prix : disponible dès maintenant à 69,99€ au lieu de 99€ (-30%)

Apple 2021 iPad mini (8,3 pouces, Wi-Fi + Cellular, 256 Go) - Gris sidéral (6ᵉ génération)



iPad mini avec écran Liquid Retina 8,3 pouces, puce A15 Bionic, Touch ID, appareils photo 12 Mpx, disponible en quatre couleurs, connectivité 5G et Wi-Fi 6, autonomie de 10 heures, port USB-C.



Prix : disponible dès maintenant à 754,99€ au lieu de 971,66€ (-22%)

Apple iPhone 13 Mini (512 Go) - Rose



iPhone 13 mini se distingue par son écran Super Retina XDR de 5,4 pouces. Son mode Cinématique révolutionne la vidéo en ajustant automatiquement la mise au point. Avec un double appareil photo de 12 Mpx et la puce A15 Bionic, il offre des performances exceptionnelles. Sa batterie garantit jusqu'à 17 heures de lecture vidéo. Résistant à l'eau grâce à la norme IP68, il est aussi 5G-ready pour une connectivité ultra-rapide. Il tourne sous iOS 15, ouvrant de nouvelles possibilités. Notez que les EarPods ne sont plus inclus.



Prix : disponible dès maintenant à 794,99€ au lieu de 995,65€ (-20%)

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular, Boîtier en Aluminium (Product) Red de 45 mm, Bracelet Sport (Product) Red



Apple Watch avec connectivité cellulaire, gestion depuis l'iPhone via Configuration familiale, capteurs pour taux d'oxygène sanguin, électrocardiogramme et température. Fonctions de sécurité comme détection des chutes et alertes cardiaques. Apps Exercice et Boussole améliorées.



Prix : disponible dès maintenant à 569,99€ au lieu de 627,45€ (-9%)

Apple 2020 iPad Pro (11 Pouces, Wi-FI + Cellular, 1 to) - Argent (2ᵉ génération)



L'iPad Pro dispose d'un écran Liquid Retina de 11 pouces avec ProMotion. Il est équipé de la puce A12Z Bionic, d'appareils photo de 12 Mpx et 10 Mpx et d'un scanner LiDAR. Sa caméra avant est de 7 Mpx avec Face ID pour la sécurité. Il propose quatre haut-parleurs, Wi-Fi 6 et une connexion 4G LTE Advanced. Il est compatible avec le Magic Keyboard et l’Apple Pencil et utilise un port USB-C.



Prix : disponible dès maintenant à 1 194,99€ au lieu de 1 509€ (-21%)

Apple 2020 Mac Mini (Processeur Intel Core i5 hexacœur de 8e génération à 3 GHz, 8 Go RAM, 512 Go)



Ce Mac mini est doté d'un processeur Intel Core i5 hexacœur de 8ᵉ génération et d'une carte graphique Intel UHD Graphics 630. Il possède 8 Go de mémoire DDR4 et un stockage SSD ultra-rapide. Côté connectivité, il offre quatre ports Thunderbolt 3, un port HDMI 2.0, deux ports USB 3, et est équipé de Gigabit Ethernet ainsi que du Wi‑Fi 802.11ac. Il tourne sous la dernière version de macOS.



Prix : disponible dès maintenant à 1 194,99€ au lieu de 1 259€ (-5%)