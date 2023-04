Il sera possible d'appairer son Apple Watch avec plusieurs iPhone

1 com

Apple travaille actuellement sur des mises à jour logicielles majeures, comme iOS 17 et watchOS 10. Justement, pour ce dernier, la firme pourrait permettre aux utilisateurs d'appairer leur Apple Watch avec plusieurs appareils de la marque, dont l'iPhone, l'iPad et le Mac, selon une nouvelle rumeur. Un changement de philosophie important.

Le fonctionnent actuel de l'Apple Watch

Actuellement, une Apple Watch ne peut être couplée qu'à un seul iPhone, et bien qu'il soit possible de coupler plusieurs modèles d'Apple Watch à un même iPhone, Apple n'offre aucune possibilité de coupler ou de synchroniser les Apple Watch avec d'autres appareils de son écosystème.



Une fois qu'une Apple Watch est couplée à un iPhone, elle peut être utilisée avec un iPad connecté au même identifiant Apple pour suivre les programmes d'entraînement Fitness+ sur l'écran de l'iPad. De même, les utilisateurs de Mac peuvent utiliser leur Apple Watch pour déverrouiller leur ordinateur, authentifier des applications et afficher des mots de passe, valider des transactions en ligne avec Apple Pay, mais c'est à peu près tout.

Un changement radical à venir ?

Selon le leaker @analyst941, Apple prévoit de modifier le processus de couplage, ce qui signifie qu'une Apple Watch ne sera plus liée à un seul iPhone, mais qu'elle pourra être synchronisée avec plusieurs iPhone, iPad et Mac.



L'auteur de la fuite explique cependant qu'il ne sait pas comment cela sera mis en œuvre, mais la synchronisation iCloud devrait être au coeur de ce système, un peu comme la façon dont les AirPods fonctionnent entre les appareils. De même, ce pourrait être le bon moment pour permettre la configuration d'une montre Apple sans iPhone.



Reste que la source n'indique pas la date de sortie, alors qu'on attend notamment watchOS 10 et iOS 17 en bêta à partir du 5 juin. En tout cas, le leaker avait divulgué des informations précises sur la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro avant que l'appareil ne soit annoncé l'année dernière.