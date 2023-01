Apple Fitness+ ajoute le kickboxing, la méditation sur le sommeil et plus encore

Les annonces reprennent de plus belle du côté d'Apple. L'année démarre avec du sport, évidemment, et donc des nouveautés du côté d'Apple Fitness+.



La firme de Cupertino annonce aujourd'hui l'arrivée du kickboxing en tant que nouveau type d'entraînement cardio complet, ainsi qu'un tout nouveau thème de méditation sur le sommeil, Beyoncé en tant qu'Artiste Spotlight, deux nouvelles collections, la cinquième saison de Time to Walk, et bien plus encore.

Kickboxing

Apple affirme que les séances de kickboxing peuvent aider à développer la forme physique, la force, l'endurance, la coordination et l'équilibre de tout le corps, ce n'est pas JCVD qui dira le contraire. Chaque séance d'entraînement comprendra une série distincte de mouvements, suivie d'une série finale qui combine les mouvements précédents. Aucun équipement n'est requis et les séances d'entraînement dureront 10, 20 ou 30 minutes selon. Ils seront dirigés par Jamie-Ray Hartshorne et Nez Dally, un nouvel entraîneur qui rejoint l'équipe de Fitness+. Le kickboxing sera lancé sur la plateforme à partir du lundi 9 janvier.

Deux nouvelles collections

Fitness+ lancera également deux nouvelles collections d'entraînement, dont "6 Weeks to Restart Your Fitness" et "Level Up Your Core Training", les 9 et 23 janvier. Outre Nez Dally, deux autres nouveaux entraîneurs vont également rejoindre l'équipe de Fitness+, avec Brian Cochrane pour le HIIT et Jenn Lau pour la force.

Le sommeil

Le sommeil rejoint les neuf autres thèmes de la bibliothèque de méditation Fitness+ d'Apple, aidant les utilisateurs à se détendre avant de se coucher et à s'endormir. Les utilisateurs sont invités à commencer par le programme "Introduction aux méditations pour le sommeil".

Beyoncé et Foo Fighters

Artist Spotlight, qui consacre une playlist d'entraînement entière à un seul artiste, proposera sept nouveaux entraînements avec Beyoncé et les chansons de son dernier album, "RENAISSANCE". Les Artist Spotlight sur les Foo Fighters seront disponibles à partir du 16 janvier, suivis par un spot sur Bad Bunny à partir du 23 janvier.

Time To Walk

La cinquième saison de Time to Walk accueillera des invités tels que l'acteur Jamie Lee Curtis, l'animatrice de talk-show de fin de soirée Amber Ruffin, l'acteur Jason Segel, le chef espagnol et fondateur de World Central Kitchen José Andrés, l'actrice et chanteuse Sheryl Lee Ralph, le champion olympique de patinage artistique Nathan Chen, l'acteur et écrivain Colman Domingo et l'actrice allemande Nina Hoss.

Prix et disponibilité

Apple Fitness+ est disponible en tant que service d'abonnement pour 9,99 € par mois ou 79,99 € par an, et peut être partagé avec un maximum de cinq autres membres de la famille.



Fitness+ est inclus dans l'offre Apple One Premium qui donne également accès à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et iCloud+ avec 2 To de stockage, et peut être également partagé avec jusqu'à cinq autres membres de la famille.



Fitness+ est disponible dans les pays suivants : France bien sûr, mais aussi Australie, Autriche, Brésil, Canada, Colombie, Allemagne, Indonésie, Irlande, Italie, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Russie, Arabie saoudite, Espagne, Suisse, EAU, Royaume-Uni et États-Unis.