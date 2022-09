Apple Fitness+ disponible sur iPhone et sans Apple Watch à partir du 12 septembre

Bonne nouvelle, Fitness+ va enfin être accessible sur iPhone sans avoir la nécessité d'acheter une Apple Watch. Une manière intelligente de gagner des abonnés qui sera mise en place d'ici quelques jours.

Fitness+ n'est plus réservé aux possesseurs d'Apple Watch

C'est la rentrée du côté d'Apple. En marge de la présentation des nouveaux iPhone 14, des nouveaux AirPods Pro 2 et des nouvelles Apple Watch 8, la marque a annoncé l'arrivée de son service sportif Fitness+ sur iPhone, même pour les utilisateurs qui ne possèdent pas une Apple Watch au poignet.



Dès le 12 septembre, les clients de plus de 21 pays dont la France pourront souscrire à Fitness+ via leur iPhone et ainsi suivre les cours particuliers des coachs sportifs d'Apple. Cette date n'est pas anodine car c'est également celle choisie par la pomme pour lancer sa nouvelle saison.

Certains domaines comme la marche ou la course auront le droit à de toutes nouvelles vidéos inédites en plus de l'arrivée d'un nouveau coach et d'une nouvelle section nommée "Pillates". Pour faire simple, le service lancé en 2020 aux États-Unis et en 2021 en France s'étoffe et muscle son offre.



Pour rappel, les vidéos sont uniquement disponibles en anglais et il faudra passer par les sous-titres français si vous n'êtes pas bilingue. C'est d'ailleurs un frein pour de nombreux utilisateurs dans notre pays qui attendent l'arrivée de voix françaises.



Fitness+ est disponible sous forme d'abonnement à 9.99 € par mois ou 79.99 € par an.