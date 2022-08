Keynote Apple de septembre : iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2 et One More Thing ?

Dans quelques jours maintenant, Apple enverra les invitations pour son traditionnel événement de rentrée. Si la société conserve ses habitudes, il s'agira du keynote le plus important de l'année avec notamment les nouveaux iPhone 14, mais aussi l'Apple Watch 8. Mais ce n'est pas tout, il pourrait y avoir d'autres surprises, comme les AirPods Pro 2, et même un "One More Thing" très intéressant !

L'iPhone 14 en star

La gamme iPhone 14 sera évidemment la vedette de l'événement de rentrée. Avec quatre nouveaux modèles, il y a aura de quoi faire. Le plus grand changement dans la gamme s'appelle iPhone 14 Max (ou iPhone 14 Plus selon les rumeurs), un modèle de 6,7 pouces qui remplacera numériquement l'iPhone 14 mini qui n'a pas été reconduit, faute de ventes suffisantes sur la gamme iPhone 12 et iPhone 13.



Les autres changements importants concerneront l'iPhone 14 Pro. Avec un nouveau design sans encoche, une puce A16 exclusive, 8 Go de RAM, un appareil photo de 48 mp (Ming-Chi Kuo l'évoquait déjà en 2021) ou encore son écran permanent, il devrait marquer les esprits, en tout cas pour ceux qui apprécient les téléphones d'au moins 6,1 pouces et pesant près de 200 grammes. Oui, on regrette le format mini...



La mauvaise nouvelle, c'est que les prix sont bien partis pour s'envoler. Plusieurs analystes parlent d'au moins 100 euros de plus sur chaque modèles. Il faudra voir si cela n'entrave pas les ventes. Au bout d'un moment, un iPhone à 1300 ou 1400 euros, cela commence à être sacrément cher.



Pour terminer sur les iPhone 14, rappelons les coloris que l'on attend :

iPhone 14 : vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge.

: vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge. iPhone 14 Pro : Vert, violet, argent, or et graphite.

Les nouvelles Apple Watch 8

Du côté des montres de la marque, on s'attend à trois nouveaux modèles d'Apple Watch en 2022, soit la mise à jour la plus importante de la gamme depuis des années. Ces montres pourraient être dévoilées aux côtés des iPhone 14, lors de l'Apple Event de septembre.



L'Apple Watch Series 8 bénéficiera au moins d'un nouveau capteur de température corporelle et d'une meilleure autonomie. L'Apple Watch SE 2 reprendra les caractéristiques de la série 7, tandis qu'Apple lancera également une version "Pro", plus robuste, plus grande et plus chère. l'Apple Watch 8 Pro sera réservée aux aventuriers.

AirPods Pro 2

Outre l'iPhone 14 et l'Apple Watch, Apple pourrait présenter lors de sa conférence de septembre les nouveaux AirPods Pro 2.



Avec un design similaire à la génération actuelle, le prochain modèle d'AirPods Pro - nom de code B698 - sera doté d'une puce H2, le processeur audio maison. De plus, les références au support du codec LC3 sur le firmware bêta des AirPods Max renforce l'idée que les AirPods Pro 2 pourraient être les premiers à ajouter le support Bluetooth 5.2.



Ce codec apportera plus de stabilité et d'efficacité aux écouteurs sans fil. Mais surtout, cette nouvelle norme aidera les AirPods Pro 2 à améliorer la qualité du son pour les appels vocaux et les chansons avec un support à plus haut débit. Bien que le Bluetooth basse énergie et le codec LC3 ne promettent pas un son sans perte total, aussi appelé "Lossless", ils amélioreront certainement la qualité du son de manière significative.

One More Thing : le casque de réalité mixte d'Apple ?

Autre surprise attendue, le casque de réalité mixte d'Apple, dont les rumeurs se sont multipliées au cours des dix-huit derniers mois. Lors du prochain keynote, la société pourrait reprendre la phrase de Steve Jobs "One More Thing" pour annoncer le prochain casque de réalité mixte de la société.



Les dernières informations font état d'une présentation avant la fin de l'année, pour une commercialisation début 2023. La conférence de septembre pourrait être le moment idéal pour Apple de révéler au public qu'elle entre sur ce nouveau marché.

La valse des logiciels

Outre les produits, Apple prépare activement la sortie de ses mises à jour, iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 et tvOS 16.



Selon Mark Gurman de Bloomberg, iPadOS 16 a été retardé d'au moins un mois, car Apple vise une sortie en octobre - parallèlement à macOS 13 Ventura. Lors de l'événement Apple de septembre, son PDG Tim Cook annoncera probablement la date de sortie d'iOS 16, de tvOS 16 et de watchOS 9.



Avec un nouvel écran de verrouillage personnalisable, des tonnes d'options intéressantes dans Messages, Mail, Photo et autres, les utilisateurs auront beaucoup à découvrir sur ce système d'exploitation. Sans oublier que le code d'iOS 16 a laissé entrevoir un affichage Always-On sur le prochain iPhone 14 Pro.

Les nouveaux Mac et iPad présentés plus tard

Apple devrait également présenter plusieurs nouveaux Mac et au moins deux iPad en 2022. Alors que la société a dévoilé un nouveau MacBook Pro 2021 en octobre dernier, Apple pourrait récidiver et décider de tenir un autre keynote pour présenter de nouveaux Mac et iPad.



On sait qu'Apple doit présenter un nouveau Mac Pro, un Mac mini M2 ou encore des MacBook Pro M2 Pro / M2 Max. De plus, la firme de Cupertino travaille sur l'lPad 10 et sur un nouvel iPad Pro M2.

La date du keynote Apple de septembre

Apple pourrait organiser son keynote de rentrée le 7 septembre d'après Bloomberg. Mais comme la société tient généralement ses événements le mardi, nous avions plutôt dans l'idée que ce serait le 13 septembre.



L'avenir (proche) nous le dira. Dans tous les cas, il ne reste que très peu de temps avant l'officialisation de l'évènement, Apple envoyant les invitations toujours une semaine avant.



Qu'attendez-vous le plus du keynote Apple de septembre ?