L'Apple Watch Series 8 Pro pour les "sports extrêmes" pourrait grimper à 900 €

Après les rumeurs sur l'Apple Watch Series 8 Pro, place aux rumeurs sur son prix. Selon Gurman de Bloomberg, on se situerait entre 900 $ et 999 $. Si cela se révèle être vrai, seriez-vous prêt à débourser une telle somme dans une montre connectée ?

Une Apple Watch à 1000 € ?

Si le modèle Pro n'existe pas encore dans la gamme Apple Watch, il semblerait qu'il soit en approche pour cette rentrée 2022. Suite à quelques rumeurs autour de cette "Series 8 Pro" ces derniers mois, le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a décidé de se mouiller et de délivrer ses informations sur le sujet.



Il y a quatre jours, l'analyste a parlé de cette nouvelle Apple Watch qui devrait visiblement être conçue pour celles et ceux qui pratiquent des "sports extrêmes" et plus globalement pour les sportifs en général. Avec un écran plus grand, une autonomie prolongée et un boîtier plus résistant, nul doute que le prix devrait lui aussi devenir "extrême".

C'est pour cette raison que Gurman a prolongé ces propos ce week-end en évoquant pour la toute première fois le prix. Selon lui, cette Apple Watch Pro pourrait avoir un prix de départ compris entre 900 $ et 999 $. Pour faire simple, elle serait deux fois plus chère que l'Apple Watch Series 8 qui devrait débuter avec un prix aux alentours des 430 €, comme la Series 7.



Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à septembre pour voir si toutes ces jolies rumeurs se confirment. Des informations complémentaires seront sûrement dévoilées dans les semaines à venir et nous ne tarderons pas à vous les partager.