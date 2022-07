L'Apple Watch Series 8 pour les "sports extrêmes" se dévoile dans une rumeur

Comme nous avons pu le voir dans les récentes rumeurs, l'Apple Watch Series 8 aura un modèle spécial, celui-ci sera essentiellement destiné aux amateurs de sports extrêmes. Pour ce type de profil, Apple aurait choisi des matériaux très résistants sans faire aucun compromis sur l'esthétique.

Des informations inédites

Dans un récent rapport du journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, on apprend plusieurs détails intéressants à propos de l'Apple Watch Series 8 conçue pour les sports extrêmes.

De ce que l'on sait, elle proposera un écran plus grand pour offrir un meilleur confort lors de l'utilisation, on y trouvera une batterie légèrement plus volumineuse ainsi qu'un boîtier métallique ultra résistant.

Voici ce que déclare Gurman sur cette Apple Watch spéciale :

Apple Inc. prévoit son plus grand écran de montre intelligente à ce jour, une batterie plus grande et un boîtier métallique robuste dans le cadre de la prochaine Apple Watch destinée aux athlètes de sports extrêmes, selon des personnes connaissant les plans.

Pour la version résistante, l'écran aura une diagonale de près de deux pouces supplémentaire, soit une augmentation de 7 % par rapport à la plus grande taille actuelle. Selon la source, le nouvel écran aurait une résolution de 410 par 502 pixels. C’est à priori ce modèle de 47 mm qu’on a évoqué plus tôt dans la semaine.

On ne sait pas encore exactement quel type de métal Apple utilisera dans la version robuste de la montre, mais, étant donné qu'elle sera dédiée aux amateurs de sports extrêmes, il est probable qu'il s'agira d'un matériau plus léger. Malheureusement, il n'est pas non plus révélé dans quelle mesure les clients peuvent s'attendre à une amélioration de l'autonomie de la batterie.



Dans le rapport, Mark Gurman précise que l'Apple Watch Series 8 aura une modification pour la taille de l’écran, cependant ce ne sera pas le cas sur les autres modèles qui conserveront la taille de la Series 7, un choix assez curieux de la part d'Apple :

La version robuste de l'Apple Watch obtiendra un écran de près de 2 pouces de diagonale, tandis qu'une nouvelle Apple Watch Series 8 standard conservera la taille d'écran de 1,9 pouce de diagonale de l'Apple Watch Series 7 actuelle. Une mise à jour planifiée de l'Apple Watch SE bas de gamme conservera également la taille actuelle de l'écran.

Avec une autonomie plus longue et une résistance plus poussée pour des activités comme le surf, le BMX, l'escalade, le snowboard... Le dernier modèle d'Apple Watch est sûr d'être un succès auprès des sportifs. Cette catégorie d'utilisateurs de montres connectées qui préfèrent désormais d'autres fabricants qui développent des montres plus centrées sur les sports extrêmes se rapprocheront probablement d'Apple avec cette Apple Watch qui leur sera dédiée.