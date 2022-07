Comparatif de taille avec la future Apple Watch 8 de 47 mm

Hier, deux analystes nous apprenaient que l'Apple Watch Series 8 pourrait avoir un nouveau modèle 5 % plus grand, soit un cadran de 47 mm. Pour la première fois, la firme de Cupertino introduirait trois dimensions différentes dans sa gamme. Et nos amis d'AppleInsider ont eu la bonne idée de créer une image comparative que nous avons refait pour plus de clarté.

Une Apple Watch 8 géante ?

Si une grande variété de matériaux de boîtier, de bracelets et de tailles ont été rendues disponible dans la gamme Apple Watch depuis ses débuts en 2015, Apple a toujours proposé deux tailles. Mais cela pourrait évoluer avec l'Apple Watch 8 à venir en septembre prochain.

Les trois premières générations d'Apple Watch avaient des boîtiers de 38 mm et 42 mm, puis les trois suivantes (quatrième, cinquième et sixième générations) sont passés sur des tailles de 40 mm et 44 mm. Apple les a encore légèrement étiré sa tocante pour l'Apple Watch Series 7 avec respectivement 41 mm et 45 mm.



Malgré cette propension à grossir, l'Apple Watch reste un petit gabarit. Du coup, Apple aurait décidé d'ajouter une variante encore plus grande, de 47 mm. Cela lui octroierait un écran de 1,99 pouces d'après les rumeurs. D'ailleurs, plusieurs fuites ont fait état d'un nouveau design plus plat, ce qui faciliterait le gain en façade sans trop agrandir le boîtier.



Apple devrait annoncer l'Apple Watch Series 8 en même temps que l'iPhone 14 lors d'un keynote en septembre. Outre la nouvelle taille, on pourrait voir débarquer un modèle robuste, du type "Explorer Edition", ainsi qu'un nouveau capteur pour la prise de température.