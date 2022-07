Un écran 5% plus grand sur l'Apple Watch 8 ?

Apple travaille sur un modèle d'Apple Watch Series 8 avec un écran plus grand, selon deux analystes réputés. Un changement assez étrange étant donné que l'Apple Watch 7 avait justement une dalle plus importante grâce à un boîtier légèrement plus grand et à des bordures plus fines.

Une Apple Watch de 1,99 pouces de diagonale

En octobre de l'année dernière, Ross Young a suggéré que l'Apple Watch 8 pourrait se décliner en trois tailles d'écran. Aujourd'hui, répondant à une question sur la rumeur sur Twitter, le spécialiste des panneaux d'affichage numérique affirme que la taille d'écran supplémentaire qui rejoindra la gamme Apple Watch sera de 1,99 pouces en diagonale.

New size is larger, 1.99”. — Ross Young (@DSCCRoss) July 4, 2022

C'est peu ou prou ce que vient d'expliquer l'analyste Jeff Pu à ses investisseurs, suggérant que Luxshare sera le "seul fournisseur" d'un modèle d'Apple Watch "haut de gamme" de 2 pouces cette année. Ce chiffre semble être tout bonnement l'arrondi de 1,99 pouces.



Si cela ne vous parle pas, sachez que l'Apple Watch 7 mesure 1,69 pouces en version 41 mm et 1,90 pouces en version 45 mm. Soit une augmentation de 5 %.

L'Apple Watch 8 selon Jon Prosser

Si la dalle s'étend encore un peu plus, en revanche, aucune information n'a filtrée concernant le boîtier. Apple pourrait finalement sortir un nouveau design à bord plat, pour rapprocher sa tocante des autres produits de la marque comme le Mac, l'iPhone ou l'iPad qui proposent tous un design "plat". C'est ce que disait le leaker ShrimpApplePro en mai dernier, corroborant les propos de Jon Prosser qui avait présenté une montre Apple à bord plat en 2021 en tant qu'Apple Watch 7. Il était ensuite revenu sur sa déclaration, estimant qu'Apple avait décidé de garder le nouveau design pour l'année d'après.



Dernière possibilité, cette nouvelle taille pourrait être la montre robuste que plusieurs rumeurs ont annoncé avec insistance, une version pour les baroudeurs. Une sorte d'Apple Watch "Explorer Edition" dont je n'ose imaginer le prix... Réponse en septembre prochain aux côtés des iPhone 14 !