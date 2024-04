Un nouvel écran OLED pour l’Apple Watch X arrive bientôt !

Après l’échec du microLED pour l’Apple Watch, Apple n’a pas dit son dernier mot pour améliorer l’écran de sa montre connectée. Un nouveau rapport mentionne qu’Apple est en train de travailler sur un écran OLED de nouvelle génération qui jouera énormément sur… l’optimisation de l’autonomie !

Un écran moins énergivore, c’est la priorité d’Apple

Apple se prépare à franchir un nouveau cap avec l’introduction d’une technologie d’écran OLED à faible consommation d’énergie pour son prochain modèle d’Apple Watch. Cette avancée technologique promet de réduire encore plus la consommation d’énergie de l’écran toujours actif.



Selon des informations rapportées par The Elec, Apple envisage d’utiliser une technologie de transistor à oxyde polycristallin à basse température (LTPO) sur couche mince (TFT) pour l’Apple Watch Series 10, prévu pour être lancé au second semestre de cette année. Cette technologie LTPO TFT, consistant à appliquer de l’oxyde sur le TFT de conduite et sur les transistors de commutation derrière chaque pixel, représente une avancée majeure dans la gestion de l’énergie et la qualité d’affichage.

Les écrans OLED actuels de l’Apple Watch 9 utilisent déjà le TFT LTPO pour quelques transistors de commutation mais dépendent largement de la technologie du silicium polycristallin à basse température (LTPS) pour la majorité des transistors. La nouvelle mise en œuvre OLED LTPO, avec un recours à l’oxyde, promet un courant de fuite réduit et une stabilité accrue à des taux de rafraîchissement bas. Cette évolution technique se traduira par des économies d’énergie majeures, un avantage intéressant pour les utilisateurs soucieux de l’autonomie de leur Apple Watch.



Cependant, le passage à cette technologie n’est pas sans défis. Le principal désavantage réside dans la complexité accrue de la fabrication des substrats TFT. Malgré cela, LG Display est pressenti pour diriger le développement de cette nouvelle technologie OLED LTPO. De son côté, Samsung entreprend un projet de développement ambitieux, avec l’objectif de rejoindre la chaîne d’approvisionnement OLED LTPO d’Apple à temps pour l’Apple Watch Series 11 qui sortira au cours de l’année prochaine.