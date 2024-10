iPhone 17 : Apple aurait trouvé le moyen de réduire l'épaisseur de l'écran OLED

Depuis de nombreuses années, Apple a un objectif avec ses produits : réduire l'épaisseur le plus possible. Tous les produits y passent que ce soit les MacBook Air et Pro, les iPad ou encore les iPhone. Si les progrès ont été timides sur les dernières générations d'iPhone, les iPhone 17 devraient atteindre un nouveau record dans la finesse, Apple aurait trouvé la solution pour proposer des écrans OLED plus fins, ce qui va évidemment jouer sur l'épaisseur globale des iPhone 17.

Des iPhone plus fins, l'une des améliorations de la prochaine gamme d'iPhone

Apple pourrait être en passe de révolutionner encore une fois la conception de ses iPhone grâce à une nouvelle technologie d'écran OLED. La société taïwanaise Novatek a récemment annoncé qu'elle commencera la production en série d’écrans OLED intégrants la technologie TDDI (Touch and Display Driver Integration) dès le deuxième trimestre de 2025. Cette avancée technologique pourrait bien changer la donne pour les futurs iPhone, notamment les iPhone 17.



D'après un rapport de DigiTimes, bien que cela reste pour l'instant au stade de la spéculation, Apple pourrait figurer parmi les premiers clients de Novatek. La firme de Cupertino serait particulièrement intéressée par ces écrans qui offrent plusieurs avantages clés, en particulier une réduction de l'épaisseur.

Technologie TDDI : une avancée prometteuse

La technologie TDDI combine le contrôleur tactile et le pilote d'affichage en une seule puce, ce qui élimine le besoin de composants séparés. Cette intégration permet non seulement de créer des écrans plus fins, mais elle améliore également la performance tactile et la qualité de l'affichage. En réduisant le nombre de composants, cette innovation simplifie la conception des appareils tout en abaissant les coûts de production.

L'utilisation de TDDI offre aussi la possibilité de réduire la taille des bordures de l'écran, ce qui permettrait à Apple de concevoir des appareils plus légers et avec des designs encore plus raffinés. Les iPhone 17 pourraient ainsi devenir plus ergonomiques, tout en maintenant, voire en améliorant, leur performance technique.

Un calendrier qui pourrait coïncider avec le lancement des iPhone 17

Le calendrier de production prévu par Novatek pour ces écrans OLED semble correspondre au moment où Apple pourrait avoir besoin de ces nouveaux composants pour sa prochaine gamme d’iPhone. Bien qu’il ne soit pas certain qu’Apple adopte ces écrans pour l'ensemble des modèles de l’iPhone 17, l'intérêt de la marque pour cette technologie est indéniable.



Reste à savoir si cette technologie sera présente sur tous les modèles de la gamme ou uniquement sur certains modèles premium, comme cela a été le cas par le passé avec d’autres innovations d’Apple.