L'iPhone 17 aurait droit à un écran antireflet résistant aux rayures

L'iPhone 16 a beau être la prochaine itération du smartphone d'Apple, à venir dans six mois, une nouvelle rumeur en provenance d'Asie nous parle d'une évolution de l'iPhone 17. En 2025, le téléphone phare serait doté d'un écran antireflet plus résistant aux rayures que le "Ceramic Shield" d'Apple qui équipe les modèles iPhone depuis un moment, dont l'iPhone 15.

Une meilleure protection d'écran signée Corning ?

Le leaker chinois "Instant Digital" a affirmé mardi que le verre extérieur de l'iPhone 17 devrait être doté d'une "couche antireflet super dure" qui est "plus résistante aux rayures que vous ne le pensez". L'équipement de revêtement vient d'être remis à la chaîne d'approvisionnement chinoise, selon la fuite, mais pas à temps pour qu'il figure dans la prochaine série d'iPhone 16 de cette année.

© Corning

Pour mémoire, le verre "Ceramic Shield" est le nom commercial d'un matériau vitrocéramique développé par Corning en collaboration avec Apple. Apple affirme que le Ceramic Shield de l'iPhone 15 est "plus résistant que n'importe quel verre de smartphone". Introduit sur les modèles iPhone 12 en 2020, Apple a annoncé que le verre infusé de céramique augmentait les performances de chute de 4x par rapport à l'iPhone 11. Il n'a pas évolué depuis, à notre connaissance.



Il aurait été logique que l'iPhone 16 soit concerné en premier lieu, car le nouveau Galaxy S24 Ultra est équipé d'un écran Gorilla Glass Armor, également développé par Corning. Selon la société britannique, la protection Armor réduit les reflets de 75 % par rapport à une surface en verre classique et résiste aux micro-rayures qui s'accumulent au fil du temps sur les panneaux en verre concurrents. Corning affirme également que les panneaux offrent une résistance aux rayures quatre fois supérieure à celle des verres de couverture en aluminosilicate concurrents.



En clair, selon la fuite du jour, Apple envisage d'adopter le verre Gorilla Glass Armor pour l'iPhone 17, pas avant. La firme de Cupertino devrait probablement renommer la technologie, histoire de le "marketer" auprès des clients. Un privilège que l'entreprise de Tim Cook s'est octroyé après avoir investi 495 millions de dollars pour soutenir la recherche et le développement continus de Corning dans les "processus de verre de pointe" il y a quelques années.