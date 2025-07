L’écran anti-reflets et anti-rayures de l’iPhone 17 Pro se confirme

Apple aurait résolu les problèmes de rendement liés à une nouvelle couche d'écran anti-rayures et anti-reflets qu'elle souhaite utiliser pour les modèles d'iPhone 17 les plus chers, soit les « Pro ».

Une nouveauté un temps abandonnée

Selon une source fiable citée par MacRumors, les fournisseurs d'Apple ont atteint des taux de rendement suffisants pour permettre une production de masse de ce verre avancé. Cette technologie devrait être exclusive aux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, tandis que les iPhone 17 standard et le supposé iPhone 17 Air resteront sur le verre Ceramiq Shield que l’on connaît.

Les rumeurs concernant cette couche d'écran anti-reflets ont émergé début 2024, mettant en avant sa résistance accrue aux rayures par rapport au Ceramic Shield actuel, avant d’être contredite en avril dernier. Cette amélioration pourrait rendre les modèles iPhone 17 Pro plus résistants à l'usure quotidienne.



Initialement, Apple a rencontré des difficultés pour mettre à l'échelle le processus de revêtement, ce qui menaçait de retarder ou d'annuler cette fonctionnalité en raison de sa complexité et de son impact sur la vitesse de production. Des améliorations récentes ont permis de surmonter ces obstacles, rendant l'écran renforcé disponible pour le lancement de septembre.



Contrairement aux modèles d'iPhone actuels, qui utilisent un revêtement oléophobique résistant aux empreintes digitales et le Ceramic Shield, Apple n'a pas jusqu'à présent mis l'accent sur les propriétés anti-reflets pour les écrans d'iPhone, se concentrant plutôt sur les iPads et les Macs. Le nouveau revêtement pourrait rivaliser avec des technologies comme le Gorilla Glass Armor de Samsung, qui réduit les reflets jusqu'à 75 % et améliore la visibilité dans des conditions lumineuses, permettant potentiellement à Apple d'aligner ses écrans sur son principal concurrent.

Rendez-vous en septembre

L’iPhone 17 Pro sera présenté en septembre prochain, autour du 9, avec un nouveau design arrière, une Dynamic island plus petite, une puce A19 Pro, un nouveau système de refroidissement, 12 Go de RAM ou encore de nouveaux coloris bleu foncé et orange cuivré.