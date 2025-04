Alors que l’iPhone 17 se précise, Apple aurait décidé de revoir ses ambitions concernant un nouvel écran anti-reflet ultra-résistant pour le modèle Pro. À priori, elle aurait abandonné l'idée suite à une possible difficulté de production à grande échelle.

L'iPhone 17 Pro n'aura pas d'écran anti-reflet

Apple aurait abandonné ses plans visant à intégrer un revêtement d’écran anti-reflet et ultra-résistant aux rayures sur l’iPhone 17 Pro. Cette décision serait due à des difficultés de production en masse, le processus d’application du revêtement étant jugé trop lent pour une fabrication à grande échelle.

Depuis l’introduction du Ceramic Shield avec l’iPhone 12 en 2020, Apple a collaboré avec Corning pour renforcer la durabilité des écrans. Bien que des rumeurs aient suggéré l’adoption d’un verre encore plus résistant pour l’iPhone 17, il semble que ces plans aient été annulés.

Un concept de l'iPhone 17 Pro

À quoi cela pourrait servir ?

Un écran anti-reflet sur l’iPhone pourrait transformer l’expérience utilisateur au quotidien. Ce type de revêtement permettrait de réduire significativement les reflets gênants en plein soleil ou sous un éclairage intense, offrant ainsi une meilleure lisibilité dans toutes les conditions. Cela rendrait l’affichage plus confortable, avec des couleurs plus fidèles et des contrastes mieux perçus, même à l’extérieur.



De plus, en combinant un traitement anti-reflet avec une surface plus résistante aux rayures, Apple aurait pu renforcer à la fois la durabilité et la qualité visuelle de l’iPhone, deux critères de plus en plus importants pour les utilisateurs.

Rumeurs majeures sur l’iPhone 17 Pro

La sortie de l’iPhone 17 est attendue pour septembre 2025.

Source