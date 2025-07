La refonte de la Dynamic Island confirmée par Majin Bu

Les spéculations autour de la Dynamic Island de l'iPhone 17 s'intensifient, avec des rapports contradictoires provenant de sources établies dans la sphère "Apple". Certains affirment qu'aucun changement n'est prévu cette année, tandis que d'autres suggèrent qu'une transformation est en vue. Après Digital Chat Station en début de semaine, le leaker Majin Bu laissae entendre une « évolution significative » qu'Apple planifie pour cette fonctionnalité.

La transformation de la Dynamic Island

Une grande partie de la gamme iPhone 17 semble déjà bien définie : des appareils photo améliorés pour les iPhone 17 Pro et Pro Max, un iPhone 17 Air très fin, et un écran plus grand pour tous les modèles, le tout accompagné d'une dalle OLED 120 Hz même pour le moins cher, ainsi qu'une puce A19. Mais la partie Dynamic Island reste flou, avec des rumeurs divergentes sur d'éventuelles modifications matérielles ou logicielles.



Dans une récente interview, Majin Bu assure qu'il faut s'attendre à du changement :

Je peux vous révéler que la Dynamic Island est vouée à une évolution significative dans les années à venir. Apple semble déterminé à la rendre plus fonctionnelle et intégrée, en en faisant un élément clé de l'expérience utilisateur. Cette évolution pourrait marquer une avancée majeure dans l'interaction entre les appareils, mais je garderai le secret pour l'instant.

Les propos de Majin Bu suggèrent que les ambitions d’Apple vont au-delà d’une simple réduction de l’encoche en termes de taille, laissant présager une refonte plus profonde du rôle de la fonctionnalité. Mark Gurman a ajouté son grain de sel sur X, en répondant :

Attendez-vous à une intégration avec Stage Manager d’iOS.

Cela signifie que Stage Manager va enfin débarquer sur iPhone. Mais est-ce que ce sera cette année avec iOS 26 ou l'an prochain, avec iOS 27 et surtout l'iPhone Fold ? Alors qu’Apple se rapproche d’un iPhone tout écran sans encoche, elle a apparemment déjà prévues toutes les étapes pour y parvenir.



Ce qu'on espère, c'est une Dynamic Island invisible sur la face avant lorsqu'elle n'est pas sollicitée, mais qui s'intègre parfaitement avec le design Liquid Glass quand elle s'active.