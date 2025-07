Une nouvelle interface pour la Dynamic Island des iPhone 17

D'après un récent message de Digital Chat Station, un compte Weibo très suivi en Chine et connu pour ses fuites fiables sur Apple, la gamme iPhone 17 ne sera pas seulement celle qui généralisera les bords ultra fins autour de l'écran, elle introduira aussi une interface Dynamic Island remaniée.

Une nouveauté logicielle et / ou matérielle

Bien que les détails spécifiques des changements n'aient pas été révélés, la mention d'une nouvelle interface utilisateur laisse penser à des améliorations logicielles, potentiellement liées à iOS 26 (et donc encore cachées ou non implémentées dans la bêta 2), exclusives à la série iPhone 17. On peut aisément penser à une refonte basée sur Liquid Glass, le nouveau style graphique d'Apple.

Les rumeurs concernant le matériel du Dynamic Island divergent. Initialement, il était suggéré que l'iPhone 17 Pro Max pourrait avoir une pilule plus petite que les autres modèles, mais des rapports ultérieurs indiquent que ce changement pourrait être repoussé à la série iPhone 18 Pro. D'autres sources affirment que si une Dynamic Island plus petit est introduit cette année, elle concernerait tous les modèles de l'iPhone 17.



Dans l'ensemble, il semble probable que la Dynamic Island, introduite pour la première fois sur les iPhone 14 Pro en 2022 et acclamée pour sa symbiose logicielle / matérielle, bénéficie d'une mise à jour sous une forme ou une autre pour le prochain iPhone. Reste à voir quelle forme elle prendra.



Apple devrait dévoiler la nouvelle gamme début septembre 2025, révélant l'ampleur des changements d'ici environ deux mois. Nous avons déjà une idée précise des nouveautés de l'iPhone 17 Pro, ainsi que les caractéristiques de l'iPhone 17 Air, un modèle inédit ultra fin et doté d'un écran de 6,6 pouces. Les analystes comme Ming-Chi Kuo en parlent depuis juillet 2024...