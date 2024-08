Un iPhone 17 Air est une vraie bonne idée !

Les dernières rumeurs ont évoqué la sortie probable par Apple d'un nouvel « iPhone 17 Slim », qui serait un modèle haut de gamme positionné au-dessus de l'iPhone 17 Pro Max en termes de prix et d'exclusivité. Les premiers rapports suggéraient que ce nouveau téléphone présenterait un design nettement plus fin, à l'instar de l'iPad Pro M4, peut-être au détriment de certaines fonctionnalités matérielles, ce qui a semé la confusion quant à sa place dans la gamme de produits d'Apple.



L'idée d'un appareil coûtant plus cher que le Pro Max mais offrant moins de fonctionnalités en raison de son design nous paraissait plus que discutable, rappelant la stratégie précédente d'Apple avec le MacBook 12 pouces, qui donnait la priorité au design plutôt qu'à la puissance.

Une gamme iPhone plus cohérente

Cependant, comme nous l'avons vu dimanche, Mark Gurman de Bloomberg a apporté un éclairage nouveau sur ce nouveau futur iPhone. En fait, l'idée serait plus proche d'un « iPhone Air » que d'un produit ultra-premium. Cela repositionne l'appareil annoncé comme une option de milieu de gamme, conçue pour combler le fossé entre l'iPhone 17 standard et l'iPhone 17 Pro. Le concept de l'iPhone Air serait similaire à celui du MacBook Air, qui se situe entre le MacBook d'entrée de gamme (abandonné pour le moment) et le MacBook Pro plus puissant, offrant un design plus élégant et plus attrayant sans les fonctionnalités haut de gamme des modèles Pro.

La logique qui sous-tend ce changement est stratégique pour Apple. Les précédentes tentatives de création d'un iPhone de milieu de gamme avec l'iPhone mini et l'iPhone Plus n'ont pas répondu aux attentes, du moins pas à celles d'Apple qui n'a écoulé que quelques millions d'unités de chaque modèle. L'iPhone 15 Plus, par exemple, ne coûte que 100 dollars de moins que l'iPhone 15 Pro aux USA (un poil plus en France), mais il est dépourvu de plusieurs fonctionnalités avancées telles qu'un écran 120 Hz et un processeur dernier cri, ce qui en fait une option moins attrayante pour les consommateurs. L'iPhone Air, qui met l'accent sur le design et une esthétique plus attrayante, pourrait attirer les clients qui sont prêts à dépenser plus que le prix du modèle de base, mais qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités d'un modèle Pro. Ce serait surtout un argument incitatif pour les personnes privilégiant le confort en main avec son poids plume. Les fans de l'iPhone mini pourraient par exemple s'y retrouver.



Mieux, notre confrère estime que si la version initiale de l'iPhone Air n'égale pas les modèles Pro en termes de puissance, Apple a probablement l'intention d'incorporer progressivement des fonctionnalités de niveau Pro dans ce modèle plus fin. Cette stratégie rendrait l'iPhone Air encore plus attrayant, à l'instar de l'iPad Air qui partage de nombreuses fonctionnalités avec l'iPad Pro tout en conservant une position distincte dans la gamme.



En substance, la future gamme d'iPhone pourrait être structurée comme suit : l'iPhone 17 comme modèle de base avec un design conventionnel, l'iPhone 17 Air (et non iPhone 17 Slim) avec un écran plus grand et un design plus élégant, et l'iPhone 17 Pro et Pro Max offrant le meilleur matériel et le design le plus robuste. Cette approche pourrait non seulement aider Apple à combler plus efficacement le fossé qui existe dans le milieu de gamme, mais aussi à augmenter les ventes en séduisant un plus large éventail de clients.



L'iPhone 17 Air, qui met l'accent sur le design et propose un ensemble de fonctionnalités équilibré, semble prêt à réussir là où l'iPhone Plus et l'iPhone mini n'ont pas réussi. Une chose est sûre, la firme entend affiner ses différents produits sur le long terme, le premier étant l'iPad Pro M4 qui est désormais bien plus gracieux que l'iPad Air... Le prochain appareil à en profiter devrait être l'Apple Watch, dès septembre avec l'Apple Watch X.



Qui considère le gabarit de son téléphone comme primordial lors de l'achat ?