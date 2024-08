Peu de nouveautés pour l'iPhone 16, du changement pour l'iPhone 17

Depuis qu'Apple a revu l'ensemble de sa gamme d'iPhone en 2020 - en proposant de nouveaux designs et une compatibilité 5G sur les iPhone 12 - la gamme n'a pas connu de refonte majeure. Et ce n'est pas l'iPhone 16 à venir le mois prochain qui devrait changer cela. La prochaine évolution majeure est attendue pour 2025, dixit Mark Gurman de Bloomberg.

Bien que l'iPhone 15 Pro de l'année dernière ait été doté pour la première fois d'une coque en titane, aux bords légèrement arrondis, il s'agissait pour l'essentiel du même téléphone que son prédécesseur. Et si l'iPhone 14 Pro a ajouté la Dynamic Island - associée à une nouvelle interface -, il ne s'agissait pas vraiment d'un changement majeur par rapport au 13 Pro, qui n'était lui-même qu'une modification mineure par rapport au 12.

La gamme iPhone 16

La gamme iPhone 16 de cette année suivra le mouvement, sans chamboulement. Les quatre nouveaux modèles - qui s'appelleront probablement iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max - ne seront pas vraiment différents des versions actuelles et n'apporteront pas de nouvelles fonctionnalités majeures.



En premier lieu, les téléphones 2024 intégreront Apple Intelligence, une suite de capacités IA, bien que cette fonctionnalité soit également disponible sur les iPhone 15 Pro.



Les modèles non-Pro recevront le bouton Action, déjà présent sur les versions haut de gamme de l'année dernière.



Un nouveau contrôle de caméra - le bouton Capture - sera ajouté sur le côté droit des modèles Pro, fonctionnant comme un bouton de DSLR pour la mise au point et la prise de photos.



Les écrans des Pro seront légèrement agrandis, avec le Pro passant à 6,3 pouces et le Pro Max à 6,9 pouces. De nouvelles couleurs, dont un retour de l'or rose, et la puce A18 avec 8 Go de RAM seront également au rendez-vous.



Bien que ces améliorations soient intéressantes, elles ne devraient pas provoquer une forte augmentation des ventes selon notre confrère. On ne peut qu'acquiescer.

iPhone SE 4 (2025)

Début 2025, Apple lancera une nouvelle version de l'iPhone SE, la première mise à jour de ce modèle depuis 2022. Cette version adoptera le design de l'iPhone 14, avec un écran OLED couvrant toute la surface et offrant enfin une meilleure résolution et un rendu digne de ce nom pour l'entrée de gamme. L'iPhone SE bénéficiera également des capacités Apple Intelligence, grâce à sa puce dernier cri, accédant ainsi à une expérience similaire à celle des modèles plus haut de gamme. En outre, il serait doté d'un capteur photo unique, mais de 48 mégapixels.



Si Apple parvient à rester autour des 500 euros, ce nouvel iPhone SE 4 pourrait devenir un best-seller, attirant les consommateurs à la recherche d'une alternative abordable mais performante.

iPhone 17 (2025)

Le vrai changement est attendu pour septembre 2025, avec le lancement de l'iPhone 17, qui introduira un nouveau modèle "Air" ou "Slim", une quatrième option dans la gamme iPhone. Ce modèle se positionnera entre l'iPhone 17 standard et le Pro, avec un design plus fin et élégant, rappelant l'introduction du MacBook Air il y a plus d'une décennie.



L'objectif est d'offrir un appareil plus sophistiqué que l'iPhone standard, sans les fonctionnalités avancées et le prix élevé du Pro. Apple espère que ce modèle attirera une clientèle à la recherche d'un compromis entre style et performance, ce qui pourrait redynamiser les ventes de l'iPhone.



Il faudra en tout cas qu'il fasse mieux que les iPhone mini et iPhone Plus des années précédentes, qui ont tous été des échecs commerciaux, en tout cas pour Apple.



À plus long terme, Apple envisage de concentrer la puissance d'un modèle Pro dans ce format plus compact, mais pas avant 2027. Par ailleurs, notre confrère rappelle qu'Apple pourrait également lancer un iPhone pliable entre temps, bien que la priorité semble actuellement être donnée à un iPad pliable.