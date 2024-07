L'iPhone SE 4 arriverait début 2025 avec Face ID, écran OLED et 48 mp

L'iPhone SE de quatrième génération refait parler de lui, quelques jours après une récente fuite nous promettant un appareil basé sur l'iPhone 16. Cette fois, le téléphone le moins cher d'Apple délivre en quelque sorte sa fiche technique, selon le leaker "Ice Universe".

Un téléphone plein de promesses

L'information a été publiée dans un message sur Weibo, qui détaille également les spécifications de la gamme iPhone 17 vues en début d'après-midi. Comme nous le pressentions, l'iPhone SE 4 devrait être doté de Face ID et de l'USB-C, ce qui constituerait une évolution majeure par rapport aux modèles actuels et précédents, tous dotés d'un bouton Home avec Touch ID et d'un port Lightning.

Le "SE" actuel, lancé en mars 2022, est équipé d'un écran de 4,7 pouces LCD, d'un port Lightning, d'un bouton Home avec Touch ID, et d'une puce A15 Bionic. Avec un prix de départ de 429 dollars (529 euros), il est le fer de lance des "switchers" d'Android vers iOS, grâce à une expérience Apple à prix réduit.



Le nouvel iPhone SE 4 ne s'arrêtera pas à ces deux changements significatifs. L'écran de l'appareil passera apparemment de 4,7 à 6,06 pouces et sera doté pour la première fois d'une dalle OLED. De plus, il devrait être équipé d'une puce A18, similaire à celle attendue dans la gamme iPhone 16, ainsi que d'une mémoire LPDDR5 de 6 à 8 Go, d'un châssis en aluminium et d'un appareil photo arrière unique de 48 mégapixels. Sans oublier un bouton "Action".



Il est également très probablement que le design de ce nouvel iPhone SE pourrait être basé sur l'iPhone 16, offrant ainsi une esthétique et une ergonomie modernisées. Cette hypothèse renforce l'idée que l'iPhone SE de quatrième génération bénéficiera de nombreuses novueautés tout en maintenant un prix attractif.



Le lancement de l'iPhone SE de quatrième génération est prévu entre mars et mai 2025, avec un prix compris entre 499 et 549 dollars. On peut tabler sur 599 euros maximum en France. Cette nouvelle version vise à offrir des performances et des fonctionnalités de pointe, rapprochant davantage l'expérience utilisateur des modèles phares tout en conservant une approche plus économique. Celui qui n'a pas besoin d'un appareil photo dernier cri ni d'un écran 120 Hz pourrait donc se faire plaisir sans débourser 1 200 euros.